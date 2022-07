Aurora Ramazzotti ancora una volta nel mirino degli haters. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo nel mirino dei leoni di tastiera che hanno denigrato una sua foto. Ecco cosa è successo.

Aurora Ramazzotti su Instagram contro gli haters

E’ bastata una semplice foto con dei capezzoli per far scattare l’ennesima macchina del fango degli haters contro Aurora Ramazzotti. La figlia d’arte non è la prima volta che viene denigrata e criticata con parole molto dure dai leoni da tastiera che, non perdono occasione, per prenderla di mira. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ancora una volta ha deciso di non tacere, ma denunciare la cosa sui social pubblicando una serie di Instagram Stories.

“Atti di bullismo, ogni giorno sono a tanto così dal mollare”. A gran voce la giovane conduttrice, nonostante tutto e tutti, ha deciso di non arrendersi e denunciare ancora una volta i suoi haters. “Non si può piacere a tutti” sono state le parole della figlia d’arte che ha poi condiviso con i suoi “amici” e “nemici” una serie di riflessioni.

“Prima di andare a dormire ci tenevo a dire questa cosa, io non vorrei mai voi pensiate che io mi faccio definire da queste stupidaggini, io sono consapevole di chi sono e di quali siano le mie capacità ma sono cresciuta nel pregiudizio e non dirvi che passo la mia esistenza da quando sono nata, da quando ho memoria, nel cercare di far cambiare idea, opinione alla gente sarebbe una bugia” ha scritto la figlia di Eros Ramazzotti in una Instagram Stories.

Aurora Ramazzotti, la denuncia social: “questo è bullismo”

Non solo, Aurora Ramazzotti ha aggiunto:

Ho scelto questo percorso consapevole della difficoltà che avrebbe comportato per farmi vedere dalle persone per chi sono: così che avrebbero potuto conoscermi veramente e non per il pregiudizio di me*da che ho stampato sulla testa come una croce per sempre, ma purtroppo ho solo peggiorato la situazione.

Da sempre la figlia di Michelle Hunziker è criticata dai leoni da tastiera e i cosiddetti odiatosi seriali gelosi di una status a cui non potranno mai ambire.

“Quando ti esponi, sei un personaggio, le persone pensano che tu debba accettare per forza il rovescio della medaglia che è il fatto di non poter piacere a tutti, ma questo ragazzi non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo” – ha detto a gran voce la Ramazzotti che ha poi aggiunto – “è bullismo, e ad un certo punto uno si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare accettando questa cosa“.