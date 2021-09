Boom di ascolti per Uomini e Donne 2021-2022. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5 ha debuttato con numeri da record e si conferma il programma più visto e seguito del pomeriggio in tv. Ecco i dati Auditel.

Uomini e Donne Auditel: la prima puntata fa record di ascolti

Maria De Filippi e il Trono di Uomini e Donne trionfano ancora. Il dating show, giunto quest’anno alla 26esima edizione, continua ad appassionare e coinvolgere il pubblico televisivo che lo premia con ascolti record. Sono stati 2,7 milioni di telespettatori incollati alla tv nella prima puntata del programma con una media del 24,10% di share .

Del resto c’era grandissima attesa per il ritorno in studio di Gemma Galgani dopo l’intervento al seno. La dama del Trono Over, infatti, si è rifatta il seno e la sua scelta ha immancabilmente generato polemiche in studio con la “rivale” Tina Cipollari. Durante la prima puntata i fan del dating show hanno potuto seguire il percorso di ‘cambiamento’ di Gemma che si è rifatta anche le labbra.

Il momento clou naturalmente è stato quando la Galgani si è potuta guardare per la prima volta allo specchio con un décolleté nuovo di zecca. Un momento emozionante per la 72enne che si è emozionata fino alla lacrime. In studio questo ‘rinnovamento’ è stato promosso da Gianni Sperti, ma bocciato da Tina Cipollari con cui è scoppiata un’accesa lite.

Uomini e Donne ascolti: tutti incollati alla tv a seguire Gemma e i nuovi tronisti

L’ingresso di Gemma Galgani a Uomini e Donne è stato sicuramente il momento più seguito e commentato sui social. La dama oramai da circa 10 anni appassiona il pubblico femminile (e non solo) con le sue relazioni quasi mai a lieto fine. Chissà che questa volta, complice un piccolo ritocchino, non possa davvero trovare l’amore che tanto desidera.

Non solo Gemma nella prima puntata di Uomini e Donne. I telespettatori, infatti, hanno potuto conoscere i nuovi tronisti. Il primo ad entrare in studio è stato Matteo che si presentato al pubblico e alle prime corteggiatrici arrivate per l’appuntamento al buio. Poi è stata la volta del tronista Joele.

Che dire si preannuncia un’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne davvero col botto considerando gli ascolti del debutto che ricordiamo hanno incollato alla tv 2,7 milioni di telespettatori per uno share del 24.10%.

Gemma ed il suo nuovo seno