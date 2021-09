Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 13 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? La 26esima edizione del dating show di Maria De Filippi torna in onda con il Trono Over e Classico.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma Galgani e della sua decisione di ricorrere alla chirurgia estetica. La Galgani, infatti, si è rifatta il seno. Come reagirà la rivale Tina Cipollari? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 13 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Primo litigio tra Tina e Gemma nella zona del parcheggio degli Elios Studios di Roma. “Tu sei gialla ed io fucsia” – dice la Galgani – “è un incubo, una ossessione”. La Cipollari non è convinta della cosa e decide di seguire il van della dama torinese: “segui quel van, corri”. Dove andrà la dama di Torino?

ore 15:00 – Gemma si è recata in una clinica chirurgica dove decide di rifarsi le labbra. La dama dopo l’intervento si commuove con il medico, ma Tina dallo studio commenta “questa non è normale“.

ore 15:10 – Ma non finisce qui, Gemma ha anche deciso di rifarsi il seno. Incontro – scontro fuori la clinica tra Tina e Gemma: “ti sei rifatta le frittelle?” Domanda l’opinionista, ma la dama “non devo rendere conto a te”.

ore 15:15 – Lite in studio tra Tina e il nuovo cavaliere Kerry: “ma ti rifaresti il pene?“. L’uomo replica: “si me lo rifarei”, ma l’opinionista ribatte “non ti ricordi a 72 anni di allungarti il pene, te lo allungherai a 20-25 anni!”.

ore 15:20 – Gemma finalmente può vedersi allo specchio dopo il seno rifatto: “qualunque cosa avessi potuto immaginare non sarebbe stato così bello. Hai fatto bene a crederci e ad avere la stessa forza che hai sempre avuto. Non sono mai stata così bella. Adesso posso soltanto farmi l’augurio che inizi un periodo ricco di sorprese e pensare anche a fare una strage di cuori”. In studio Gianni commenta: “bellissima, sta bene“, ma Tina ribatte “sei vergognoso, sei peggio di lei“.

ore 15:25 – E’ arrivato il momento dell’ingresso in studio di Gemma con il suo nuovo décolleté: “ho avuto una grande forza, mi sono ritrovata. Mi sento bene, sono pronta a trovare l’amore“.

ore 15:30 – In studio si discute animatamente tra Tina e Gemma. L’opinionista domanda subito: “come mai a 72 anni ti ricordi di rifarti il seno potevi fartelo 30 anni fa?“, ma la dama replica “sono uscita lo scorso anno da un periodo difficili, ero demoralizzata per gli incontri e tutto questo ha fatto si che io trovassi la forza di rimettermi in gioco e riprovarci“.

ore 15:35 – Si passa al Trono Classico con la presentazione del primo tronista Matteo.