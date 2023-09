I dati forniti da Auditel ci dicono una sola cosa: Tale e Quale Show è il programma che gli italiani guardano in tv con piacere. Merito questo di una sapiente conduzione, quella di Carlo Conti, e di un format ormai entrato di diritto nel cuore degli italiani.

La seconda puntata di Tale e Quale Show, andata in onda ieri, venerdì 29 settembre 2023, in prima serata su Rai 1, ha visto incollati ai televisori ben 3.227.000 di spettatori con il 21,90% di share. (Dati scorsa settimana 2.974.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 20.6%).

La seconda serata è stata vinta da Lorenzo Licitra con l’imitazione di Harry Styles e Ilaria Mongiovì con la sua emozionante interpretazione di Noa. Due performance perfette che hanno emozionato pubblico in studio e i quattro giudici che non hanno saputo scegliere un solo vincitore. Entrambi gli artisti in gara hanno ottenuto la standing ovation e una pioggia di complimenti entusiasti dai componenti della giuria a partire da da Cristiano Malgioglio, e proseguendo con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e a cui si è aggiunto il giudice speciale Ubaldo Pantani che per la serata ha vestito i panni del conduttore e attore Flavio Insinna. Gradimento anche da parte del pubblico.

La serata andata in onda ieri su Rai 1 ha riscosso un notevole successo anche sui social, dove #taleequaleshow domina insieme a quella di #Harry Styles. Ricordiamo che concorrenti di Tale e quale show 2023 che si esibiscono dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma sono: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi, oltre al simpaticissimo duo di attori formato da Francesco Paolantoni e dal suo compagno di viaggio Gabriele Cirilli.

Ecco di seguito i video con le due imitazioni che hanno trionfato durante la seconda serata di tale e Quale show 2023.

"Just stop your crying

It's a sign of the times

We gotta get away from here" 🎤

Esibizione da brividi quella di Lorenzo Licitra che interpreta #HarryStyles a #taleequaleshow pic.twitter.com/ifRVkmpcfK

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 29, 2023