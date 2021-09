Dopo il rinvio di un giorno sulla tabella di marcia, hanno debuttato ieri alcuni dei programmi più seguiti della televisione italiana. Tra quelli che hanno dato il via alla loro stagione televisiva ieri, martedì 14 settembre 2021, troviamo UnoMattina, Storie Italiane, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta su Rai 1, I Fatti Vostri su Rai 2, Agorà su Rai 3. Vediamo come sono andati gli ascolti in base ai dati Auditel dei programmi Rai al loro debutto di stagione?

Auditel programmi Rai 1: come sono andati gli ascolti?

Ecco l’analisi dei vari programmi partiti ieri con la nuova stagione.

UnoMattina

Su Rai 1, la prima puntata di UnoMattina, programma condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti, stagione 2021/2022 ha totalizzato un netto di 933.000 telespettatori, con uno share del 20%. Nel 2020, in data lunedì 7 settembre il debutto di UnoMattina conquistò 760.000 spettatori totalizzando il 16.43% di share. L’anno precedente il lunedì 9 settembre 2019, i telespettatori furono 851.000 con uno share del 18.66%.

Storie Italiane

La prima puntata di Storie Italiane programma condotto da Eleonora Daniele, stagione 2021/2022, nella prima parte ha ottenuto un seguito di 781.000 spettatori, con uno share del 17,7%. Nella seconda parte del programma, i telespettatori erano 807.000, con il 14,9% di Share.

Nel 2020, nel giorno del debutto di stagione il programma ebbe un seguito di 736.000 spettatori con 14.44% di share la prima parte. Mentre la seconda parte 947.000 spettatori con uno share del 14.85%. L’anno precedente, il lunedì 9 settembre 2019, gli spettatori furono 746.000 e lo share del 14.38%.

La vita in diretta

La prima puntata della nuova stagione 2021/2022 di La Vita in Diretta condotta dal giornalista Alberto Matano ha raccolto 1.553.000 spettatori con il 16.84% di share. Durante la presentazione, gli spettatori erano 1.399.000 e lo share del 15.97%.

Debutto 2020: 1.441.000 spettatori, 15.28% di share (presentazione di 7 minuti) / 1.596.000 – 16.52% (dalle 17:13 alle 18:37). Nel 2019 il debutto della trasmissione fu di: 1.279.000 spettatori – 12.82% share (presentazione di 25 minuti) / 1.258.000 – 13.42% (dalle 16:52 alle 17:01) / 1.381.000 – 14.42% (dalle 17:05 alle 18:40)

Oggi è un altro giorno

Su Rai1 il debutto rimandato della stagione 2021/2022 di Oggi è Un Altro Giorno con Serena Bertone ha convinto 1.330.000 spettatori pari all’11.47% di share. Lo scorso anno, il 7 settembre 2020 i telespettatori furono 1.295.000 con il 9.99%. Il debutto nel 2019 fu seguito invece da 1.509.000 con 11.88% di share. L’anno precedente, nel 2018: 1.416.000 con il 10.59%.

I Fatti Vostri – Rai 2: gli ascolti

Su Rai 2, la prima puntata de I Fatti Vostri, programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, ha registrato nella prima parte 341.000 telespettatori con uno share del 5,8% e nella seconda 624.000 spettatori, con uno share del 6,5%.

Nel 2020 la trasmissione al suo debutto di stagione ebbe un seguito di 329.000 spettatori con uno share del 5.05% durante la prima parte. La seconda parte fu invece seguita da 740.000 spettatori con uno share del 7.16%. L’anno precedente, il lunedì 16 settembre 2019: i telespettatori furono 356.000 con uno share 5.94% durante la prima parte, mentre 736.000 spettatori con uno share del 7.25% seguirono la seconda parte.

Dati Auditel Agorà – Rai 3

La prima puntata di Agorà stagione 2021/2022 con Luisella Costamagna conquista 269.000 spettatori con il 5.33% di share, nella presentazione di 32 minuti, e 311.000 spettatori pari al 6.61% di share dalle 8.32 alle 9.45. A seguire Agorà Extra ha raccolto 225.000 spettatori con il 5.13%.

Nel settembre 2020 il debutto di stagione segnò un inizio con 413.000 e il 7.92% di share

L’anno precedente, nel 2019, il debutto fu di 468.000 spettatori con uno share del 8.65%.