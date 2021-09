Enrico Papi torna su Canale 5 e debutta con la nuova edizione dello storico programma Mediaset Scherzi a parte. La prima puntata della nuova stagione è andata in onda ieri sera, domenica 12 settembre 2021 in prima serata. Il conduttore, che di programmi alle spalle ne ha tanti, si è saputo destreggiare a destra e sinistra tra scherzi bizzarri e ospiti in studio. Ma vediamo insieme come sono andati i dati Auditel in merito agli ascolti di Scherzi a parte andato in onda ieri sera con la prima puntata di stagione.

Auditel Scherzi a parte, come sono andati gli ascolti di Enrico Papi

Scherzi a parte, storico programma di scherzi a personaggi famosi, quest’anno condotto da Enrico Papi, è stato seguito da una media di 3.506.000 spettatori. Lo ottenuto dal programma è pari al 21.3%. Tra le vittime della prima puntata: Antonella Elia, Manuela Arcuri, Orietta Berti, Andrea Roncato e Gianfranco Vissani. Vediamo ora cosa andava in onda su Rai 1 e chi tra Rai e Mediaset ha trionfato nella lotta agli ascolti.

Ascolti del 12 settembre 2021 su Canale 5 e su Rai 1: dati a confronto

La prima puntata di Scherzi a parte in onda ieri su Canale 5 si è scontrata con la docu-fiction Sul tetto del mondo in onda alla stessa ora su Rai 1. La fiction era incentrata sulla vita dell’alpinista ed esploratore Walter Bonatti diretta da Stefano Vicario e con protagonisti Alessio Boni e Nicole Grimaudo. Il film sulla vita di Bonatti è stato seguito da 2.405.000 spettatori, ottenendo così, uno share del 13.1%.

Auditel Scherzi a Parte – Sul tetto del mondo: chi ha vinto?

La partita in termini di ascolti tv, visti i dati Auditel pubblicati questa mattina e messi a confronto quelli tra Scherzi a parte su Canale 5 e Sul tetto del mondo su Rai 1, è stata vinta senza ogni minimo dubbio dalla trasmissione andata in onda su Canale 5 condotta da Enrico Papi: Scherzi a parte.