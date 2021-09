Barbara d’Urso è tornata alla guida di Pomeriggio 5. Una nuova versione del format che da ormai 14 anni ci tiene compagnia nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Tante le novità di questa nuova edizione, come già vi abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo. Ma vediamo come sono andati i dati Auditel di Pomeriggio Cinque, in merito agli ascolti nel giorno del debutto di questa nuova versione del programma condotto da Barbara d’Urso.

Auditel Pomeriggio 5, come sono andati gli ascolti di Barbara d’Urso

Nel pomeriggio di ieri lunedì 6 settembre Barbara d’Urso ha dato il via alla nuova versione di Pomeriggio 5. Da sempre la conduttrice ogni giorno controlla gli andamenti degli ascolti in merito ai dati Auditel relativi ai suoi programmi. Ecco di seguito i dati Auditel che ci descrivono come sono andati gli ascolti di Pomeriggio 5 in onda su Canale 5, confrontati con quelli di Estate in Diretta in onda nello stesso orario su Rai 1.

Ascolti del pomeriggio di ieri su Canale 5 e su Rai 1: dati a confronto

La nuova versione di Pomeriggio Cinque ha tenuto compagnia a 1.413.000 spettatori pari al 16.05% di share, nella prima parte del programma in onda dalle 17.35 alle 17.56, e 1.347.000 spettatori con il 14.3% di share nella seconda parte del programma in onda dalle 17.59 alle 18.29. I saluti finali hanno totalizzato: 1.257.000 spettatori con il 12.56% di share.

Barbara d’Urso durante il suo debutto con la nuova versione di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, si è scontrata con Estate in Diretta in onda su Rai 1.

La trasmissione pomeridiana della Rai ha raccolto davanti alla tv 1.045.000 spettatori pari al 11.29% di share, nella prima parte, e 1.519.000 spettatori con il 16.53% di share, nella seconda parte. Tra le due parti del programma, l’edizione pomeridiana del TG1 ha totalizzato: 1.259.000 spettatori pari al 13.94% di Share.

Auditel: cosa dirà oggi Barbara d’Urso?

Barbara d’Urso al momento non si è ancora espressa con nessun post su Instagram in merito agli ascolti di ieri ottenuti dalla prima puntata di Pomeriggio 5. Non ci resta che seguire oggi in tv la seconda puntata del programma di Canale 5 per sapere cosa dirà la conduttrice.