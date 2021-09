Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati alla guida di Mattino 5 dopo la pausa estiva. La prima puntata della nuova stagione televisiva del morning show di Canale 5 è andata in onda ieri, lunedì 20 settembre 2021. Puntuale come sempre, alle 8.40 ha preso il via la 15esima edizione del fortunatissimo programma mattutino della rete ammiraglia Mediaset. Ma vediamo come sono andati i dati Auditel di questa prima puntata di Mattino Cinque.

Auditel Mattino 5: come sono andati gli ascolti tv?

I dati Auditel della prima puntata del morning show Mattino Cinque, programma sotto testata giornalistica Videonews che va in onda dal lunedì al venerdì, rigorosamente in diretta dagli studi di Cologno Monzese, ci riferiscono che il debutto stagionale di Mattino Cinque è stato seguito da 846.000 telespettatori con il 17.8% di share nella prima parte e 783.000 telespettatori con il 17.8% di share nella seconda parte. I Saluti finali hanno totalizzato 752.000 telespettatori e il 17% di Share. (Qui gli ascolti dell’intera giornata televisiva di lunedì 20 settembre 2021).

Il programma è tornato a intrattenere il pubblico della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Due ore di diretta, costantemente accesa sull’informazione: dall’attualità alla cronaca, passando per l’economia, la politica, il costume e la società, con approfondimenti, collegamenti con gli inviati in esterna e servizi, ospiti in studio e testimonianze esclusive.

Ma vediamo ora come andò la prima puntata di Mattino Cinque nelle stagione televisiva 2020 e 2019.

Mattino Cinque: gli ascolti del 2020

Nel 2020 Mattino Cinque fece il suo debutto di stagione lunedì 7 settembre. Il programma ebbe un seguito di 641.000 telespettatori con uno share pari al 12.35% durante la prima parte. La seconda parte del programma mattutino fu seguita da 683.000 telespettatori, ottenendo uno share del 13.58%. Furono invece 700.000 i telespettatori che seguirono la terza parte del programma, ottenendo così uno share del 13.41%.

I dati Auditel di Mattino Cinque registrati alla prima puntata del 2019

L’anno precedente, nel 2019, il debutto di Mattino Cinque andò in onda sempre rigorosamente in diretta, lunedì 9 settembre. La prima puntata fu seguita in tv da 603.000 telespettatori, facendo registrare al programma condotto da Federioca Panicucci e Francesco Vecchi uno share dell’11.17% durante la prima parte. Furono 598.000 i telespettatori che seguito in diretta la seconda parte con uno share dell’11.57%.