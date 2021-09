La giornata di ieri, lunedì 27 settembre 2021 ha segnato il ritorno in tv di due dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano. Su Rai 1 alle 18.45 in punto ha debuttato con la prima puntata di stagione lo storico game show L’Eredità. Alle 20.31 invece su Canale 5 è sbarcata la nuova edizione del tg satirico Striscia la Notizia. Ma vediamo come sono andati in termini di ascolti i dati Auditel di questi due seguitissimi programmi al loro debutto di stagione.

Auditel, L’Eredità e Striscia la Notizia: come sono andati gli ascolti nell’esordio di stagione

Se per Raiuno l’inizio di stagione del game show L’Eredità ha segnato il consolidamento alla guida del programma dell’attore e conduttore Flavio Insinna, su Canale 5 l’esordio della nuova stagione di Striscia la Notizia ha segnato il debutto di un cast tutto rinnovato, dai conduttori alle nuove veline.

Alla guida del programma di Antonio Ricci quest’anno troviamo l’attore napoletano Alessandro Siani e l’attrice spagnola Vanessa Incontrada. Per due nuovi conduttori che arrivano dietro il bancone di Striscia, non potevano mancare due nuove veline. Sul bancone di Striscia la Notizia a suon di stacchetti musicali troviamo Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Ma adesso andiamo a vedere i dati Auditel e quindi gli ascolti dei due programmi alla loro prima puntata di questa stagione.

Ascolti L’Eredità con Flavio Insinna su Rai 1

Su Rai1 durante la prima puntata andata in onda lunedì 27 settembre 2021, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.726.000 spettatori pari a uno share del 21.2%, mentre L’Eredità ha avuto un seguito di 4.241.000 spettatori pari al 24.5% di share.

Ascolti debutto precedenti edizioni:

Nel 2020 , in data lunedì 28 settembre L’Eredità debuttò con un risultato di 2.891.000 con il 19.6% di share. Il gioco La Sfida dei 7 ottenne un seguito di 4.285.000 con lo share del 22.4%.

, in data lunedì 28 settembre debuttò con un risultato di con il di share. Il gioco La Sfida dei 7 ottenne un seguito di con lo share del Nel 2019 il debutto avvenne di mercoledì 25 settembre con 2.822.000 di spettatori e il 20.5% di share. La Sfida dei 7 segnò 4.010.000 di spettatori e uno share del 22.1%.

Dati Auditel Striscia la Notizia con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada su Canale 5

Su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Striscia la Notizia con alla conduzione la coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada ha raccolto una media di 4.790.000 spettatori con uno share del 19.8%.

Ascolti debutto precedenti edizioni

Nel suo debutto della scorsa edizione avvenuto lunedì 28 settembre 2020, con la conduzione di Ficarra e Picone, Striscia la Notizia fu seguito da 4.830.000 di spettatori con il 18.6% di share.

con la conduzione di e fu seguito da di spettatori con il di share. L’anno prima, lunedì 23 settembre 2019 la coppia Ezio Greggio e Michelle Hunziker, ottenne un risultato di 5.287.000 di spettatori con uno share del 20.6%.

