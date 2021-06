È iniziata ieri lunedì 28 giugno 2021 la programmazione estiva della tv italiana. Ma come sono andati in termine di Auditel al loro debutto? Sono tanti i programmi che hanno tagliato nastro proprio nella giornata di ieri. Nuovi format e vecchi successi della tv italiana hanno dato il via all’estate in tv. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i programmi tv iniziati ieri e come sono andati in termini di Ascolti tv nella prima giornata di programmazione.

Auditel: come sono andati al debutto i programmi della stagione estiva

Prima di conoscere i dati Auditel dei programmi che hanno debuttato nella giornata del 28 giugno 2021 andiamo a vedere è andato in onda.

La mattinata di Rai 1 è iniziata con Uno Mattina Estate, condotto da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Il programma come sempre è caratterizzato da notizie, approfondimenti, e racconta in tempo reale quello che accade nel paese.

Qualche ora prima di mettersi a tavola, in tv ieri è andata in onda la prima puntata di un vecchio format: Il Pranzo è Servito, condotto da Flavio Insinna. Lo storico programma portato al successo dal grande Corrado, condotto poi da Vittorio Marsiglia, Claudio Lippi e Davide Mengacci torna in una veste rinnovata. Il conduttore, proprio con un video celebrativo ha voluto omaggiare i suoi predecessori.

Sempre ieri è iniziata la nuova avventura di Serena Autieri alla guida di Dedicato, un programma con protagoniste le storie, quelle fatte di incontri, ma anche di grandi distanze finalmente colmate, storie di chi raccontandosi vuole trasferire il proprio sentimento di amore, gratitudine o ricordo ad una persona cara. Il tutto con una dedica musicale, ma anche con quella di un film o a un programma televisivo scovato nelle Teche Rai.

Il pomeriggio di Rai 1 si è arricchito della versione estiva de La Vita in Diretta con Estate in Diretta condotta da Roberta Capua affiancata dal giornalista di RaiNews Gianluca Semprini.

Dati Auditel: come sono andati i programmi al loro debutto

Su Rai1, dalle 7.10 alle 9.49 la nuova stagione di Uno Mattina Estate debutta con un seguito di 875.000 telespettatori conquistando il 18.68% di share. Dedicato, il nuovo programma di Serena Autieri ha ottenuto al suo esordio 893.000 spettatori con uno share del 17.64%.

Il Pranzo è Servito è stato seguito da 1.971.000 spettatori pari al 14.99% della platea televisiva. Il pomeriggio di Rai 1 ha avuto come protagonista Estate in Diretta che al suo debutto ha raccolto davanti ai teleschermi 1.166.000 spettatori con l’11.66% share, nella prima parte dalle 15.38 alle 16.42, e 1.695.000 spettatori con il 17%, nella seconda parte che va in onda dalle 17.01 alle 18.40.