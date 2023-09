Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata dei programmi iniziati ieri, martedì 26 settembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi Il Mercante in Fiera Belve, Stasera c’è Cattelan andato in onda ieri.

Auditel, analisi degli ascolti tv di: Il Mercante in Fiera, Belve, Stasera c’è Cattelan. Martedì 26 Settembre 2023

Nella serata di ieri, martedì 26 settembre 2023, su Rai2 è andato in onda il ritorno di Belve condotto da Francesca Fagnani e ha avuto ospiti il conduttore Stefano De Martino, la cantante Arisa e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Il programma di interviste condotto magistralmente da Francesca Fagnani, andato in onda in prima serata su Rai Due è stato visto in tv da 1.637.000 di spettatori pari al 10% di share.

La prima puntata della precedente edizione in prima serata di Belve ottenne una media di ascolti pari a 839.000 spettatori con uno share di 4.5%. Da notare un raddoppio in termini di share che il programma ha guadagnato in questa prima puntata rispetto al debutto della precedente edizione. Numeri che crescono anche in termini di telespettatori sintonizzati sul secondo canale della Tv di Stato. Un successo per Francesca Fagnani e della rete.

Ascolti tv di Stasera c’è Cattelan

A seguire, sempre su Rai2, Alessandro Cattelan ha inaugurato la nuova stagione di Stasera c’è Cattelan che segna 555.000 spettatori pari all’8.3% di share. La precedente edizione debuttò i data 17 gennaio 2023, e segnò un ascolto di 597.000 spettatori con il 9%.

Alessandro Cattelan ha ospitato nel suo programma Annalisa, Tedua e Cecilia Sala. Per tutta la settimana si è parlato molto del rifiuto a partecipare al programma di rai 2 di Belen Rodriguez. La conduttrice era infatti stata annunciata come ospite della prima puntata della nuova edizione del programma, all’ultimo il conduttore ha annunciato che la Rodriguez non ci sarebbe stata per sua scelta.

Auditel Il Mercante in Fiera

Segnaliamo anche i dati in merito agli ascolti tv de Il Mercante in Fiera nelle prime due puntate. La puntata del debutto, avvenuto lunedì, 25 settembre 2023 con Pino Insegno, ha segnato un dato di 638.000 spettatori con uno share del 3.4%. Ieri, 26 settembre 2023, il programma di Pino Insegno è stato seguito da 364.000 spettatori con il 2%.