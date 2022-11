Ancora un ottimo risultato in termini di ascolti tv per il Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto in prima serata da Alfonso Signorini cresce negli ascolti ed è leader della serata di Lunedì 21 novembre 2022. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono andati i dati Auditel in merito agli ascolti tv della serata di ieri del Grande Fratello Vip.

Auditel, Grande Fratello Vip cresce negli ascolti tv ed è leader della serata: i dati del 21 novembre 2022

Ieri sera su Canale 5 ancora un ottimo risultato ottenuto dal reality show “Grande Fratello Vip”. Il programma Mediaset cresce negli ascolti ed è leader indiscusso della serata con ben 2.881.000 spettatori totali e il 23.1% di share (23.9% sul target 15-64 anni).

Nella fascia di sovrapposizione, il reality show condotto da Alfonso Signorini supera ogni competitor: dalle ore 21.48 alle ore 23.36 Canale 5 vince con 3.564.000 spettatori totali e il 20.35% di share. La trasmissione televisiva prodotta da Endemol Shine Italy ha raggiunto picchi altissimi con un bel 34.25% di share e ben 4.094.000 spettatori totali. Benissimo anche il risultato ottenuto dal reality di Canale 5 ottenuto sul target 25-34 anni: 37.3% di share.

Ascolti tv: i dati Auditel del 21 novembre 2022 sulle altre reti

Se su Canale 5 ieri sera andava in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, su Rai 1 è andata in scena la partita Usa-Galles, valevole per i Mondiali di Qatar 2022. La partita ha incollato alla tv 4.555.000 spettatori pari al 21.2% di share.

Grande Fratello Vip: il riassunto della diciottesima puntata

Ieri sera é andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip. Durante la messa in onda si è avuto modo di affrontare il tema dei nuovi casi di Covid tra i partecipanti al reality di Canele 5, e che hanno coinvolto: Wilma Goich e Alberto de Pisis. Al televoto per nominare il preferito del pubblico c’erano Luca Salatino, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Il preferito del pubblico è risultato essere Edoardo Tavassi con ben il 48,6% delle preferenze. Per conoscere altri aneddoti avvenuti durante la puntata del 21 novembre 2022, vi basterà cliccare al link seguente: