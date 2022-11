Ieri sera sé andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip dove si sono affrontati i temi caldi della Casa. Ivi compreso i nuovi casi di covid in Casa che hanno coinvolto: Wilma Goich e Alberto de Pisis. Cosa è accaduto ieri sera? Eccovi le news ultima ora della diciottesima puntata di ieri sera 21 novembre 2022.

Chi è uscito ieri sera 21 novembre 2022 dal Grande Fratello Vip? Nessun Eliminato

Ieri sera, 18^ puntata del reality show che non ha visto l’eliminazione di nessun concorrente, dal momento che il televoto non era eliminatorio ma si era chiamati a scegliere il preferito. Al televoto c’erano Luca Salatino, Sara Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Il preferito del pubblico è Edoardo Tavassi con il 48,6% delle preferenze.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 21 novembre 2022 al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte non in modo tradizionale. Infatti, in attesa del rientro dei ‘Positivos’, ovvero coloro che sono in quarantena, i Vipponi devono fare attraverso i Piramidali: chi non merita di essere il preferito? Ad aprire la tornata di votazioni, è toccato ad Antonino che ha pescato il piramidale con il bollino nero.

Antonino ha nominato Luciano;

Luciano ha scelto invece Edoardo;

Edoardo ha nominato Sarah;

Sarah ha nominato George;

George ha nominato Antonella;

Antonella ha nominato Micol;

Micol ha nominato Oriana;

Oriana ha nominato Daniele;

Giaele, Luca e Nikita sono gli immuni e candidati all’essere i preferiti della settimana assieme a Tavassi.

Nomination dei Positivos

Wilma ha nominato: Charlie e Patrizia

Charlei ha nominato: Patrizia e Luca

Patrizia ha nominato: Wilma e Attilio

Alberto ha nominato Attilio e Charlie

Attilio ha nominato Luca e Charli

Onestini ha nominato Attilio e Charlie.

Il nome più votato è quello di Charlie Gnocchi che si unisce quindi a Giaele, Tavassi, Luca Salatino e Nikita che sono candidati ad essere i preferiti. Si è poi aperto ufficialmente il televoto con la domanda di rito: scegli il preferito tra: Giaele, Luca, Nikita, Tavassi e Charlie.

Questo televoto verrà chiuso lunedì 28 novembre 2022 nel corso della diciannovesima puntata del reality show.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 21 novembre 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: