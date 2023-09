Chi ha vinto tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5? Nella giornata di ieri, lunedì 11 settembre 2023, è andata in scena la prima grande sfida televisiva: quella che vede contrapposti Alberto Matano, tornato alla guida del suo programma su Rai 1 e Myrta Merlino, alla conduzione di Pomeriggio 5 già da una settimana. Ecco di seguito cosa dicono i dati Auditel in merito agli ascolti di tv di questi due programmi andati in onda ieri, 11 settembre 2023.

Auditel, ascolti tv 11 Settembre 2023: La Vita in Diretta vs Pomeriggio Cinque. Alberto Matano contro Myrta Merlino

Su Rai1, il pomeriggio della prima rete della tv nazionale, nella giornata di ieri, lunedì 11 settore 2023, ha visto il ritorno in onda dello storico programma dal titolo La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano.

Durante la presentazione erano collegati su Rai 1 1.258.000 telespettatori con il 16.90% di share. Il programma è stato seguito poi da 1.433.000 spettatori con uno share del 18.20%.

I dati della puntata di ieri di Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, con Myrta Merlino, durante il lunedì pomeriggio di ieri è stato visto da 1.259.000 telespettatori, con il 17.00% di share, Pomeriggio 5 + Saluti – 1.344.000 spettatori con il 16.90% di share + 1.268.000 spettatori con il 14.80% di share.

Gli ascolti tv del debutto del 2022

Andiamo ora ad analizzare i dati Auditel in merito agli ascolti della prima puntata del programma La Vita in Diretta di quest’anno, paragonandoli al debutto della scorsa edizione avvenuto lunedì 5 settembre 2022. La prima puntata del fortunatissimo programma di Rai 1, lo scorso anno è stata seguita da ben 1.548.000 spettatori con il 19.59% di share.

All’epoca, a sfidare Alberto Matano c’era alla guida di Pomeriggio Cinque la storica conduttrice del programma Barbara D’Urso. I due programmi iniziarono lo stesso giorno. Pomeriggio Cinque in quella puntata tenne compagnia a ben 1.397.000 spettatori con il 18.7% di share, nella presentazione in onda dalle ore 17.26 alle ore 17.43, e 1.318.000 spettatori con il 17% di share dalle ore 17.46 alle ore 18.26.