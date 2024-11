Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 23 novembre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Sabato in diretta

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.172.000 spettatori (8.3%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 821.000 spettatori (6.7%), mentre A Sua Immagine è seguito da 738.000 spettatori (6.5%) nella prima parte e 811.000 spettatori (7.2%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (849.000 – 7.3%), Sabato in Diretta totalizza 979.000 spettatori (8%) nella prima parte e 1.477.000 spettatori (12%) nella seconda parte.

Su Rai2 la semifinale di Coppa Davis – Italia-Australia, dalle 13:09 alle 17:59, incolla davanti al video 2.558.000 spettatori pari al 19.9%.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.312.000 spettatori (16.1%) e Endless Love totalizza 2.271.000 spettatori (18.5%). A seguire Verissimo è scelto da 2.022.000 spettatori (17.4%) nella prima parte e 2.195.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Auditel Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Origini colleziona 925.000 spettatori (16%) e Linea Verde Bike raduna 1.353.000 spettatori (17.3%), mentre Linea Verde Italia arriva a 2.241.000 spettatori (19.4%).

Su Canale5 Forum colleziona 1.181.000 spettatori pari al 16%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (196.000 – 3.8%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 207.000 spettatori con il 3.6% e Cook40′ interessa 328.000 spettatori con il 3.5%.

Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 186.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 303.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio e 373.000 spettatori (5%) nel terzo episodio.

I dati sulle altre reti

Su Rete4, La Signora in Giallo coinvolge 559.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 98.000 spettatori (1.8%), L’Aria che Tira – Il Diario raduna 147.000 spettatori (1.6%) e Like – Tutto Ciò che Piace totalizza 212.000 spettatori (1.7%).

Su Tv8 4 Hotel raggiunge 116.000 spettatori e il 2% e 4 Ristoranti 343.000 spettatori e il 3.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 112.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 182.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.