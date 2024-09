Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 21 settembre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e Sabato in diretta

Su Rai1 Linea Blu Discovery segna 1.537.000 spettatori (12.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.053.000 spettatori (10.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 629.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 581.000 spettatori (7.3%) nella seconda parte. Sabato in Diretta totalizza 770.000 spettatori (9.6%) nella prima parte, 853.000 spettatori (10.6%) nella seconda parte e 1.003.000 spettatori (11.4%) nella terza parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.098.000 spettatori (17%) e Endless Love totalizza 2.091.000 spettatori (21.1%). A seguire Verissimo è scelto da 1.669.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 1.616.000 spettatori (19%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 Dreams Road incolla davanti al video 357.000 spettatori pari al 2.9% e Urban Green è seguito da 253.000 spettatori pari al 2.3%. A seguire Storie di Donne al Bivio arriva a 388.000 spettatori pari al 4.1% (ultima parte di 9 minuti a 454.000 e il 5.1%) e Paesi che Vai segna 229.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Onorevoli Confessioni è la scelta di 155.000 spettatori pari all’1.9%. Su Italia1 Magnum P.I. raduna 306.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 314.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest raccoglie 256.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 239.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.334.000 spettatori pari al 18.4%, mentre Opera Verde è seguito da 448.000 spettatori pari al 4.6% e Geo segna 361.000 spettatori pari al 4.1%. A seguire Presadiretta raduna 423.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 327.000 e il 4.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 641.000 spettatori (5.5%). A seguire Quella sporca dozzina arriva a 363.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele segna 159.000 spettatori con l’1.4%, mentre La7 Doc – Berlino: Una Città Divisa in Due totalizza 149.000 spettatori con l’1.6% e Eden – Un Solo Pianeta è scelto da 135.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 MotoGP – Sprint Race sigla 683.000 spettatori (6.3%). A seguire, dopo Paddock Live Show (357.000 – 3.9%) e Sky Speciale (381.000 – 4.8%) le Prove di Formula 1 sono viste da 572.000 spettatori (7%). Sul Nove Raffaele Sollecito raduna 166.000 spettatori pari all’1.6% e Amore Malato – Gli Angeli della Morte di Saronno interessa 146.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore, dalle 16:06 alle 19:01, arriva a 272.000 spettatori (3.2%).