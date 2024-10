Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 19 ottobre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e Sabato in diretta

Su Rai 1 Ballando on the road ha ottenuto 1.649.000, 12%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.077.000, 9,27%, e nel segmento Passaggio alla Mostra 965.000 telespettatori, 88,9%, quindi A Sua immagine nella prima parte 928.000, 8,69%, e nella seconda 921.000, 9,13%; Sabato in diretta nella prima parte 1.103.000 telespettatori, 10,23%, e nella seconda 1.403.000, 11.82%.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale 5 la soap opera Beautiful ha registrato 2.439.000 telespettatori, share 17,03%; Endless Love 2.402.000 telespettatori, 20,59%; Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha registrato un ascolto di 2.140.000 telespettatori, 20,99% di share, e nei Giri di Valzer 2.175.000, 19,19% di share.

Ascolti tv dei programmi in onda sulle altre reti Rai: Rai2 e Rai3

Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 248.000 telespettatori, 1,77%; Top – Tutto quanto fa tendenza 287.000 telespettatori, 2,40%; Storie di donne al bivio Weekend 396.000, 3,62%; Paesi che vai 357.000, 3,52%; Onorevoli Confessioni 175.000, 1,60%; Dribbling 355.000 telespettatori, 2,83%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 979.000, 7,76%, nel programma 880.000, 7,90%. La Biblioteca dei Sentimenti 499.000, 4,93%; Presa Diretta 692.000 telespettatori, 6,06%.

Share programmi tv di Italia 1 e Rete4

Su Italia 1 la gara di vela America’s Cup 2024 674.000, 4,58%; Big Bang Theory 441.00o, 3,17%: nuovamente l’America’s Cup registra 553.000 telespettatori, con il 4,48%; Person of interest arriva a 318.000 telespettatori, 3,12%, seconda parte a 381.000, con il 3,48%; Grande Fratello 288.000 telespettatori, 2,50%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un ascolto tv netto di 680.000 telespettatori, 5,07% di share; il doc Planet Earth III – I diari un netto di 342.000, 3,03%; il film El Dorado un netto di 478.000, 4,37%.

Auditel programmi di La7 e Tv8

Su La7 Barbero risponde 382.000, 2,71%; La Torre di Babele 310.000, 2,63%; Eden – Un pianeta da salvare 280.000, 2,61%. Su Tv8 Motociclismo Superbike Campionato Mondiale 469.000 telespettatori, 3,26%; F1 GP USA Prove 460.000 telespettatori, 3,70%, e 760.000 telespettatori, 4,16%.