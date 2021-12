Ieri pomeriggio, sabato 4 dicembre 2021, come di consueto sono andati i onda alcuni dei programmi tv più seguiti del weekend come: Dedicato, Ballando on the Road, A Sua Immagine, Scene da un Matrimonio, Verissimo e le soap. A questi, questa settimana si è aggiunto Lo Zecchino d’Oro. Scopriamo insieme come sono andati in termini di Ascolti Tv e share. Ecco cosa ci dicono i dati Auditel.

Auditel Rai: “Ballando on the Road”, “Dedicato”, “Lo Zecchino d’Oro” e “A Sua immagine”

La striscia pomeridiana di Ballando on the Road, è stata seguita da 1.365.000 spettatori con uno share del 10.4%. (Dati della scorsa puntata: 1.228.000 spettatori con il 9.2%). Serena Autieri con il programma Dedicato conquista 1.695.000 spettatori con uno share del 11.5%. (Dati della scorsa puntata: 1.641.000 spettatori con il 11.1%).

A Sua Immagine, con Lorena Bianchetti ha appassionato ben 1.154.000 spettatori con il 9.1% di share nella prima parte e 1.125.000 spettatori con il 9% nella seconda. (Dati della scorsa puntata: 952.000 spettatori con il 7.4%. Ultima parte a 969.000 e il 7.5% di share). Lo Zecchino d’Oro nella puntata di ieri sabato 4 dicembre 2021, ha raggiunto il 12.5% di share con una media di 1.757.000 spettatori.

Auditel Canale 5: “Scene da un Matrimonio” e “Verissimo”

Anna Tatangelo in tv con una nuova entusiasmante puntata di Scene da un Matrimonio, ieri ha ottenuto un seguito di ben 1.742.000 spettatori con uno share del 12%. (Dati della puntata precedente: 1.952.000 spettatori con uno share del 13.6%).

Silvia Toffanin con il suo talk Verissimo conquista 2.211.000 spettatori con il 17.2% di share. Verissimo – Giri di Valzer conquista ben 2.242.000 spettatori con il 15.2%. (Dati della puntata precedente: 2.185.000 spettatori con il 16.7% di share nella prima parte. 2.255.000 spettatori con il 15.5% di share nella seconda).

Audience delle soap Mediaset

Beautiful, soap in onda su Canale 5, nella giornata di ieri, sabato 4 dicembre 2021, è stata seguita da ben 2.415.000 spettatori con uno share pari al 14.9%. La soap spagnola Una Vita ha interessato invece una media di 1.886.000 telespettatori con il 14.5% di share.