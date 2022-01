Parte bene il nuovo programma tv in prima serata su Italia Uno “Back To School” condotto da Nicola Savino. Il format prodotto dalla Blu Yazmine, riporta tra i banchi di scuola alcuni volti noti della tv per sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare. La prima puntata in onda ieri sera ha un ottimo esordio. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono i dati forniti da Auditel e come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di “Back To School”.

Auditel, gli ascolti tv di “Back To School” prima puntata

Nella serata di ieri, martedì 4 gennaio 2022, su Italia 1 ha debuttato il nuovo programma tv condotto da Nicola Savino dal titolo “Back To School”. Il programma in onda dalle ore 21.40 alle ore 0.11 ha ottenuto un ottimo esordio con una media di ben 1.912.000 spettatori conquistando il 9.8% di share. La prima parte del programma dedicata alla presentazione, in onda dalle 21.25 alle 21.40, ha ottenuto un seguito di 1.419.000 spettatori con il 5.8% di share.

Il target commerciale sale addirittura all’11.71%. Il programma ha toccato picchi di oltre il 18% di share. Grande successo anche tra i giovanissimi: 18% di share tra i 15-19enni. Sui social network l’hashtag ufficiale del programma – #backtoschool – ha dominato il podio dei TT Italia.

Nicola Savino: buona la prima, nonostante la programmazione delle altre reti

Può ritenersi soddisfatto Nicola Savino del suo quasi 10% di share ottenuto dalla prima puntata di “Back To School”. Il programma andato in onda ieri sera si è scontrato con dei veri e propri “colossi della tv” in onda sulle altre reti televisive e che già avevano conquistato una buona parte di pubblico perchè iniziati la settimana scorsa.

Il programma di Italia 1 ha dovuto farsi largo in una serata difficile, dove su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Meraviglie – La Penisola dei Tesori, programma di Alberto Angela che nella puntata di ieri ha interessato 3.604.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 la programmazione prevedeva il secondo appuntamento con la serie evento Sissi, seguita da ben 2.994.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 lo show di Enrico Brignano: Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 7.4% di share. (Qui per gli ascolti tv della serata del 4 gennaio 2022)

“Back To School”: i promossi e bocciati della prima puntata

Protagonisti della prima puntata del programma di Nicola Savino sono stati: il cantante Clementino, l’ex parlamentare Vladimir Luxuria, l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola, gli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip Ignazio Moser e Giulia Salemi e l’attrice Eleonora Giorgi. Durante la prima puntata i sei personaggi noti hanno dovuto affrontare l’esame di quinta elementare: ecco chi sono i vip promossi e bocciati della prima puntata.

Ecco l’esame di Giulia Salemi: