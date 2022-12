Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 11 dicembre 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Amici, Domenica In, Verissimo, Caduta Libera, L’Eredità e l’edizione 2022 di Junior Eurovision Song Contest.

Auditel, ascolti tv di: Amici, Domenica In, Verissimo e Junior Eurovision Song Contest | 11 dicembre 2022

La puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è stata vista da 2.767.000 di telespettatori con uno share del 18.50% nella prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.208.000 telespettatori con uno share del 22.10%. L’ultima ha registrato 2.761.000 di telespettatori con uno share del 20.00%. I saluti finali sono stati visti da 2.459.000 telespettatori con il 18.30% di Share.

L’edizione 2022 di Junior Eurovision Song Contest, condotta da Francesca Fialdini e Mario Acampa è stato visto su Rai 1 da 1.523.000 telespettatori con uno share del 11.69%.

Audience di Canale 5: il talent Amici di Maria De Filippi e Verissimo

Su Canale 5 Amici, talent ideato e condotto da Maria De Filippi è stato visto da ben 3.132.000 telespettatori con uno share pari al 22.29%.

Nella giornata di ieri il talk Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è stato visto da 2.937.000 telespettatori durante la prima parte con il 23.83% di share. 2.742.000 telespettatori con uno share pari al 19.36% nella seconda parte.

Ascolti tv dei game show: L’Eredità – Sfida al Campione e Caduta Libera

Su Rai1, il consueto appuntamento con il game show L’Eredità – Sfida al Campione, è stato visto da ben 3.401.000 di telespettatori con uno share del 19.92%.



Su Canale 5 lo storico game show dal titolo Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha visto incollati alla tv nella puntata di domenica ben 2.718.000 telespettatori con uno share pari al 17.43% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.419.000 telespettatori con uno share del 19.21%.

