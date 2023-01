Paolo Bonolis è tornato in onda su Canale 5 con il programma del preserale della rete ammiraglia del gruppo Mediaset Avanti un altro. Tante le novità di questa edizione. Ma come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Avanti un altro andata in onda ieri, lunedì 9 gennaio 2023? Ecco di seguito i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv del programma condotto da Paolo Bonolis, al debutto della nuova stagione.

Avanti un Altro: i dati Auditel e gli ascolti tv del debutto della nuova stagione lunedì 9 dicembre 2022

La prima puntata della nuova stagione di Avanti un altro andata in onda ieri, lunedì 9 gennaio 2023, è stata seguita da ben 3.115.000 spettatori con uno share del 20.90% nella prima parte. La seconda parte ha ottenuto un seguito di 4.070.000 spettatori con uno share del 22.80%.

Confrontando i dati Auditel e gli ascolti tv con il debutto di Avanti un altro del 9 gennaio 2022, si nota una crescita non indifferente. La prima puntata stagionale di Avanti un altro nel 2022 ebbe un seguito di 3.298.000 spettatori con il 15.8% di share nella prima parte, mentre la seconda parte raccolse 3.976.000 spettatori con uno share 17.4%.

I dati Auditel in merito agli ascolti tv premiano quindi il ritorno di Paolo Bonolis su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

Sophie Codegoni, nuova Bonas di Avanti un altro 2023

La nuova edizione di Avanti un altro ha visto anche delle novità, a partire dai tanti personaggi che affollano il cast del programma. Tra le new entry c’è quella di Sophie Codegoni, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip è infatti la nuova “Bonas” di Avanti un altro 2023.

La bella modella, che presto diventerà mamma di una bambina, è felicemente fidanzata con Alessandro Basciano, incontrato proprio nella casa di Cinecittà. Ecco di seguito il video del debutto di Sophie Codegoni nelle vesti della nuova “Bonas ” di Avanti un altro