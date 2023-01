Parte oggi, lunedì 9 gennaio 2023, la nuova edizione di Avanti un altro, programma in onda dalle ore 18:50 su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione del maestro Luca Laurenti. Tante le novità che riguardano la nuova edizione, soprattutto in merito ai personaggi che affollano il programma di Canale 5. Nella nuova edizione di Avanti un altro troveremo infatti una nuova “Bonas”: la bellissima Sophie Codegoni, già nota ai telespettatori di Canale 5 per aver partecipato al GFVIP. Conosciamo meglio chi è Sophie Codegoni, la nuova “Bonas” di Avanti un altro.

Sophie Codegoni, chi è la nuova Bonas di Avanti un altro 2023 su Canale 5

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro edizione 2023. 22 anni, è nata a Riccione, è influencer e modella. Dopo l’addio di Sara Croce, sarà lei a debuttare nel ruolo ambito del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in ripartenza lunedì 9 gennaio 2023 alle 18:50 su Canale 5 per la dodicesima edizione.

In un’intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, la bella Sophie Codegoni ha raccontato di come sia ricaduta su di lei la scelta per il ruolo di “Bonas” di Avanti un altro: “Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale (il suo fidanzato Alessandro Basciano, ndr). Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva”.

Sophie Codegoni: da Uomini e Donne ad Avanti un altro passando era il Grande Fratello Vip

La carriera televisiva di Sophie Codegoni inizia nel settembre 2020, quando decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale partecipando come tronista a Uomini e Donne, storico programma pomeridiano ideato e condotto da Maria de Filippi. Nel programma ha conosciuto Matteo Ranieri, il ragazzo che scelse alla fine della trasmissione e che diventò il suo fidanzato per un breve periodo. All’epoca la bella Sophie era già impegnata lavorativamente, come modella nello showroom di Chiara Ferragni a Milano.

Dopo Uomini e Donne e dopo la relazione con Matteo Ranieri il suo nome è rimbalzato nelle cronache rosa per l’amicizia con Fabrizio Corona che – secondo i rumors – ebbero una storia d’amore. A Verissimo, nel marzo 2022, Sophie spense qualsiasi tipo di voce dichiarando: “Ricorderò Fabrizio come una persona meravigliosa che per me ha fatto tanto ma che è stato anche, successivamente, una grandissima delusione. Non mi interessa più parlare con lui e di lui“.

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La svolta arriva nel 2021 con la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, altro non è stato che il vero trampolino di lancio verso il mondo dello spettacolo. All’interno della casa, Sophie è rimasta per 6 mesi (oltre 170 giorni), ha conosciuto Alessandro Basciano che è stato un corteggiatore di un’altra tronista di Uomini e Donne. all’interno della casa di Cinecittà tra i due nasce il sentimento più bello, Alessandro e Sophie si fidanzano sotto gli occhi di tutti.

Ha fatto molto clamore la proposta di matrimonio da parte di Alessandro a Sophie con tanto di consegna di anello di fidanzamento, avvenuta sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nelle scorse settimane Alessandro e Sophie hanno annunciato di aspettare una bambina che si chiamerà Celine.