Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 27 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 27 dicembre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.507.000 spettatori (12.7%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.118.000 spettatori (10.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 882.000 spettatori (9%) nella prima parte e 865.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (965.000 – 9.6%), Ciao Maschio condotto da Nunzio De Girolamo totalizza 1.294.000 spettatori (11.8%) e 1.841.000 spettatori (15.4%) negli ultimi 18 minuti.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.097.000 spettatori (16.8%), Forbidden Fruit 2.184.000 spettatori (19.5%) e La Forza di una Donna 2.210.000 spettatori (22%). A seguire Verissimo – Le Storie, puntata speciale dedicata alle grandi interviste di Silvia Toffanin è la scelta di 1.750.000 spettatori (17.3%) nella prima parte e 1.700.000 spettatori (15.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.651.000 e il 13.7%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.028.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità ha registrato 4.049.000 spettatori pari al 25.3%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.608.000 spettatori (12.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.382.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 Dribbling sigla 327.000 spettatori (2.6%), mentre Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti segna 161.000 spettatori (1.1%), mentre 9-1-1 sigla 321.000 spettatori (1.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 540.000 spettatori (3.8%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 567.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.297.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 783.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 10 Minuti interessa 1.057.000 spettatori (6.6%), mentre La Promessa coinvolge 1.127.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 4 Hotel registra 283.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 451.000 spettatori e il 3.1%.

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 il programma condotto da Stefano De Martino dal titolo Affari Tuoi totalizza 4.388.000 spettatori (24%) dalle 20:43 alle 21:37.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.855.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna sempre condotto dalla coppia d’oro degli ascolti TV formata da Gerry Scotti e Samira Lui arriva a 4.985.000 spettatori e il 27.5% dalle 20:49 alle 21:57.

Su Rai2 F.B.I. International è visto da 550.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 767.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Caro Marziano è scelto da 851.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 879.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 653.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda fa sintonizzare 959.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 434.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 309.000 spettatori (1.7%).