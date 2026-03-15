Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 14 marzo 2026

Su Rai1 Bar Centrale è stato visto da 1.696.000 spettatori (13.4%) mentre il programma tv Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla TV 1.110.000 spettatori (10.2%). A seguire il programma A Sua Immagine ha ottenuto un ascolto medio di ben 975.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 976.000 spettatori (10.1%) nella seconda.

Il programma tv Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo è stato visto da 1.268.000 spettatori (11.7%) nella prima parte e 1.524.000 spettatori (12.9%) nella seconda.

Su Canale5 la soap opera Beautiful ha visto incollati la televisione 2.385.000 spettatori (18%), mentre Forbidden Fruit 2.492.000 spettatori (22%) e La Forza di una Donna raduna ben 2.449.000 spettatori (23%).

A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin è stato seguito da 1.910.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 1.909.000 spettatori (17.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.822.000 e il 15.5%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.952.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità registrato un dato d’ascolto di 4.031.000 spettatori pari al 25.6%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.702.000 spettatori (13.3%), mentre Caduta Libera ha coinvolto 2.449.000 spettatori (16.4%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha utilizzato un dato d’ascolto di 4.506.000 spettatori (24.1%).

Su Canale5, dopo il segmento denominato Gira La Ruota della Fortuna della durata di 8 minuti (3.726.000 – 20.6%), il programma vero e proprio La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui arriva a conquistare un pubblico di ben 4.747.000 spettatori e il 25.4% di share.