Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 31 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 31 ottobre 2026
Nel pomeriggio di Rai1, Bar Centrale apre la fascia con un risultato di 1.299.000 spettatori e l’11,7% di share. A seguire, Passaggio a Nord Ovest raccoglie davanti al televisore 843.000 spettatori, pari all’8,9%. Gli appuntamenti con A Sua Immagine registrano invece 707.000 spettatori e il 7,8% nella prima parte, per poi raggiungere 709.000 spettatori con uno share dell’8% nella seconda.
Dopo il TG1, seguito da 849.000 spettatori con il 9,2% di share, spazio a Ciao Maschio. Il programma condotto da Nunzia De Girolamo ottiene 1.216.000 spettatori nella prima parte, con l’11,6%, mentre nella seconda parte cresce fino a 1.554.000 spettatori e il 13,7%.
Su Canale 5 il pomeriggio parte con il Grande Fratello Vip, che conquista 1.903.000 spettatori e il 14,9% di share. Buoni risultati anche per la programmazione dedicata alle soap: Beautiful tiene compagnia a 1.792.000 spettatori, raggiungendo il 14,8%.
A seguire, Tutto per la mia Famiglia ottiene 1.939.000 spettatori con il 18,3% di share, mentre Forbidden Fruit sale ulteriormente, arrivando a 1.941.000 spettatori e al 21,1%. La fascia successiva è affidata a Verissimo, che nella prima parte totalizza 1.770.000 spettatori e il 19% di share. La seconda parte, denominata Giri di Valzer, registra invece 1.845.000 spettatori, con una percentuale del 16,8%.
Share preserale Rai e Mediaset
Passando alla fascia preserale, Rai1 si conferma particolarmente competitiva grazie a L’Eredità. La Sfida dei 7, appuntamento che precede il quiz vero e proprio, raccoglie 2.770.000 spettatori, raggiungendo il 21% di share.
Il risultato migliora con la puntata principale de L’Eredità, che coinvolge 3.557.000 spettatori e conquista il 23,7% di share, confermandosi davanti alla proposta concorrente di Canale 5.
Sulla rete ammiraglia Mediaset, Caduta Libera – Inizia la Sfida registra 1.818.000 spettatori, pari al 14,7%. La puntata vera e propria del game show sale a 2.191.000 spettatori, ottenendo uno share del 15,3%.
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Nell’access prime time la sfida tra Rai1 e Canale 5 vede prevalere Affari Tuoi. Il game show di Rai1 raggiunge infatti 3.957.000 spettatori, con una quota di share del 22,9%.
Su Canale 5, la programmazione si apre con Gira La Ruota della Fortuna, che totalizza 2.964.000 spettatori e il 17,4% di share. A seguire, La Ruota della Fortuna registra 3.449.000 spettatori, pari al 19,9%.