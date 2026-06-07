Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 6 giugno 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 6 giugno 2026

Come ogni domenica mattina, anche questa settimana Auditel ha pubblicato i dati relativi all’ascolto tv dei programmi andati in onda durante il sabato. Anche oggi vi riportiamo quelli che sono i dati in merito ai programmi tv andati in onda nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time di ieri.

Partiamo da Rai1 con il programma del pomeriggio Linea Blu Discovery che ha ottenuto un ascolto medio di 1.495.000 spettatori (13.1%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti ai televisori 1.085.000 spettatori (11%). A Sua Immagine è stato seguito da 833.000 spettatori (9%) nella prima parte e 793.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (924.000 – 11.1%), Speciale TG1 – Mister TV: Pippo Baudo Story ha totalizzato un ascolto medio di 827.000 spettatori (10.7%).

Su Canale5 la soap Beautiful ha conquistato un pubblico di 2.281.000 spettatori (19.4%), Racconto di Notte 2.078.000 spettatori (20.2%) e Forbidden Fruit 1.959.000 spettatori (20.8%). A seguire Le Storie di Verissimo è stato visto da 1.370.000 spettatori (16.6%) nella prima parte e 1.252.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte (I Saluti a 1.234.000 e il 15.4%).

Mediaset: Reazione a Catena e Caduta Libera

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.682.000 spettatori pari al 18.1%, mentre Reazione a Catena ha registrato un dato Auditel di 2.608.000 spettatori pari al 23%.

Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto un pubblico formato da 1.170.000 spettatori (13.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha coinvolto 1.655.000 spettatori (15.5%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato un ascolto medio di 3.698.000 spettatori (24.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.071.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna è arrivata la conquistare ben 3.924.000 spettatori e il 25.7%.