Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Uomini e Donne 2024 andata in onda ieri lunedì 23 settembre? Ecco di seguito i dati forniti da Auditel in merito alla prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Auditel, gli Ascolti tv della prima puntata di Uomini e Donne 2024 – 23 settembre

Maria De Filippi, nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 settembre 2024, ha dato il via alla nuova edizione del programma pomeridiano di Canale 5 Uomini e Donne. La nuova edizione del programma, nella puntata del debutto stagionale, ha incollato alla tv ben 2.300.000 telespettatori raggiungendo uno share del 23,4%.

I dati Auditel del Debutto nel 2023

Il debutto dello scorso anno del programma che vede coinvolti come protagonisti corteggiatori e tronisti, ebbe un seguito di 2.471.000 spettatori con il 25.89% di share nella prima parte, mentre la parte finale interessò 2.067.000 spettatori con il 24.27% di share.

Uomini e Donne, successo di Ascolti tv che non conosce crisi

Il programma che da oltre 20 anni tiene compagnia milioni di persone durante le ore del pomeriggio, è ormai un appuntamento fisso per gli italiani.

Anche in questa nuova edizione, il programma di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi mantiene invariata la sua formula classica. Il dating show ha riaperto i battenti dopo la lunga pausa estiva con diverse novità, ma anche tante conferme. A cominciare dalla presenza di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti.

Come avviene da anni, il vero fulcro del formato sono i sentimenti, spazio quindi alle vicende del Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti e troniste, e al Trono Over con alcuni protagonisti ancora alla ricerca dell’amore. Tra i protagonisti del passato ritroviamo Barbara a Gemma, che con le loro vicende amorose hanno appassionato in questi anni milioni di italiani. L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.