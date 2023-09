Nella giornata di ieri, lunedì 4 settembre 2023, è tornato in onda il consueto appuntamento con il programma tv di Canale 5: Pomeriggio Cinque. Come ben saprete la grande novità di questa edizione, è il debutto della conduttrice Myrta Merlino, new entry in casa Mediaset, alla guida dell’ormai storico programma ideato e condotto per ben 15 edizioni da Barbara D’Urso. Ma andiamo a vedere cosa dicono i dati Auditel di Pomeriggio Cinque 2023 in merito agli ascolti nel giorno del debutto di questa nuova stagione.

Auditel, ascolti tv Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino | 4 settembre 2023

Nel pomeriggio di ieri, Myrta Merlino ha dato il via alla nuova stagione di Pomeriggio 5. Sicuramente la conduttrice questa mattina avrà controllato gli andamenti degli ascolti in merito ai dati Auditel relativi al suo debutto sulla nuova rete che la ospita. Ecco quindi di seguito i dati Auditel che ci descrivono come sono andati gli ascolti di Pomeriggio Cinque in onda su Canale 5, confrontati con quelli della prima puntata dello scorso anno, quando a condurlo c’era Barbara D’Urso.

Ascolti tv prima puntata 16ª stagione

Pomeriggio Cinque nella giornata di ieri ha fatto compagnia a 1.633.000 spettatori con il 21.37% di share, nella presentazione in onda dalle 16.55, e 1.572.000 spettatori con il 19.33% di share dalle 17.48. I saluti finali segnano un dato di 1.482.000 spettatori con uno share del 16.57%.

Bisogna anche dire che la prima puntata della nuova edizione di quest’anno non ha dovuto temere il confronto con la corazzata televisiva della programmazione di Rai 1. Nella giornata di ieri infatti non si è avuto lo scontro con la Vita in Diretta condotta da Alberto Matano come avvenuto lo scorso anno, quando al timone del programma pomeridiano di Canale 5 c’era Barbara D’Urso.

La Merlino però si è dovuta scontrare con Estate in Diretta in onda su Rai 1, che alle 17.14 ha avuto un seguito di 1.083.000 di telespettatori con il 14.23% di Share, mentre alle 17.45 gli spettatori sono stati 1.364.000 con il 16.23%.

La nuova stagione con Myrta Merlino inoltre, rispetto all’ultima edizione di Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D’Urso gode di una fascia oraria molto più lunga. Il programma infatti, inizia alle 16.55 e termina alle 18.40.

I dati auditel del debutto del 2022 – 2009 e 2008 con Barbara D’Urso

Nel 2022 il debutto di Pomeriggio Cinque segnò un dato di 1.397.000 spettatori con il 18.7% di share, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.43, e 1.318.000 spettatori con il 17% di share dalle 17.46 alle 18.26.

Da segnalare, il primissimo debutto di Pomeriggio Cinque nel lontano 1° settembre 2008, con al timone Barbara D’Urso e Claudio Brachino. La prima storica puntata del programma pomeridiano di Canale 5, ebbe un seguito di 1.125.000 telespettatori con il 17% di Share. Ma quelli erano altri tempi per la nostra tv.

Il primo vero debutto di settembre con alla conduzione solo ed esclusivamente Barbara D’Urso ebbe luogo il 7 settembre 2009. Pomeriggio Cinque all’epoca ottenne un seguito di 1.575.000 spettatori, share 21,22% nella prima parte e 1.688.000 spettatori, 21,22% di share nella seconda.