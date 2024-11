Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata de La Corrida andata in onda sul NOVE condotta da Amadeus nella serata di ieri, mercoledì 6 novembre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito allo storico programma ideato da Corrado e oggi condotto dall’ex volto Rai oggi in forza a Warner Bros. Discovery Amadeus.

Auditel, ascolti tv prima puntata La Corrida sul Nove con Amadeus 6 novembre 2024

Durante la serata di ieri, mercoledì 6 novembre 2024, la tv ci ha offerto il ritorno di uno dei programmi più belli ed esilaranti di sempre: La Corrida. Lo storico programma ideato e condotto per anni dal grande Corrado, seguito poi nella conduzione da Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti, è tornato in una nuova veste che vede alla conduzione Amadeus, passato di recente sul NOVE, canale di punta del gruppo televisivo Warner Bros. Discovery. Ed è proprio sul NOVE che i telespettatori affezionati a un programma che negli anni è diventato uno dei pilastri della tv italiana, hanno potuto seguire le esibizione dei celebri “dilettanti allo sbaraglio”. Ma come sono andati gli ascolti tv della prima puntata della nuova versione de La Corrida? Ecco di seguito i dati Auditel sulla puntata andata in onda mercoledì 6 novembre 2024.

Auditel e Share: la Corrida sul NOVE

Sul Nove la prima puntata de La Corrida condotta da Amadeus ha radunato davanti alla tv 982.000 spettatori con uno share del 5.5% nella fascia che va dalle ore 21:40 alle ore 23:18. Sono stati invece 667.000 spettatori con uno share del 6.6% i telespettatori che hanno seguito dalle 23:24 alle 00:28 la parte denominata Il Vincitore.

Il programma si è scontrato con la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo in onda su Rai1 e che ha interessato 1.530.000 spettatori con il 9.8% di share, ma anche con la semifinale di Io Canto Generation in onda su Canale 5 che ha conquistato ben 2.084.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Ovviamente è da evitare il paragone con le passate edizioni in termini di ascolti Tv e dati Auditel. Si tratta di emittenti che hanno un bacino di utenza completamene diverso. Un programma come La Corrida, che da decenni appassiona gli italiani, viaggia al di sopra di numeri e dati Auditel.