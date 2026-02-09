Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 8 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 8 Febbraio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 8 Febbraio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Su Rai1, sono stati 1.937.000 con il 13.6% i telespettatori a guardare la presentazione di Domenica In. Il programma in se condotto da Mara Venier ha ottenuto un seguito di 1.893.000 spettatori con il 13.6% nella prima parte e 1.726.000 spettatori con il 13.5% nella seconda. 1.539.000 spettatori con il 12.5% hanno seguito la terza parte chiamata I Saluti di Mara. Da Noi… a Ruota Libera è stata la scelta di 1.597.000 spettatori con l’11.7%.

Su Canale5, Amici con Maria De Filippi ha raggiunto 2.923.000 spettatori pari al 20.86%. Verissimo con Silvia Toffanin ha intrattenuto 2.454.000 spettatori con il 19.42% nella prima parte e 2.206.000 spettatori pari al 17.41% nella seconda. (I Saluti – 2.172.000 con il 15.26%).

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquistano 2.739.000 spettatori pari al 19.7%. Nel dettaglio:

Snowboard a 2.509.000 e il 17.6%,

Biathlon a 2.763.000 e il 20.2%,

Curling a 2.931.000 e il 22.7%,

Pattinaggio su Ghiaccio a 2.926.000 e il 23.4%,

TG Olimpico a 2.884.000 e il 23.5%,

Pattinaggio su Ghiaccio a 3.138.000 e il 24.7%,

Slittino a 3.005.000 e il 22%,

TG Olimpico a 2.763.000 e il 19.3%.

Share Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.974.000 spettatori pari al 18.3%, mentre L’Eredità ha visto incollati alla tv 3.849.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.917.000 spettatori (12.51%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.279.000 spettatori (13.5%).

Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 segna 2.309.000 spettatori con il 13.1%. Nel dettaglio:

Slittino a 2.726.000 e il 17.3%

Curling a 3.342.000 e il 17.9%.

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino è visto da 4.493.000 spettatori (21.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.331.000– 16.57%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna conquistano 4.261.000 spettatori pari al 20.73%.