Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 8 marzo 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Su Rai1 Domenica In con Mara Venier è stato visto da 1.879.000 spettatori con il 14.6% nella prima parte, mentre 1.948.000 spettatori con il 16.9% hanno seguito la seconda parte. La terza parte è stata vista da 1.700.000 spettatori con il 16.3%. A seguire Da Noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini è scelto da 1.880.000 spettatori con il 16.3%.

Su Canale5, Amici con Maria De Filippi è visto da 2.949.000 spettatori pari al 23.3%. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin ha intrattenuto 2.235.000 spettatori pari al 20.7% nella prima parte mentre 2.209.000 spettatori pari al 20.8% hanno seguito la seconda parte. Sono invece 2.005.000 gli spettatori pari al 16.6% che hanno visto la terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un riscontro di 3.200.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità ha incollato alla tv 4.315.000 spettatori pari al 25%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto ben 1.932.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera è stata vista da 2.442.000 spettatori (15%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino arriva a conquistare una platea televisiva pari a 4.319.000 spettatori (22.7%).

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.695.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui ha incollato alla tv 4.416.000 spettatori pari al 23.1%.