Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 30 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 30 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Momento di lieve frustrazione, qualcosa non sta andando come previsto nonostante il tuo impegno. Sono gli ultimi colpi di coda di un Giove che, però attenzione, da metà anno sarà favorevole. E’ solo una fase temporanea di rallentamento. In amore decisivamente va meglio, anzi devo dire che da questo punto di vista sei tra i favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro ha un periodo molto attivo e produttivo, c’è energia e conviene agire subito senza rimandare. Attenzione alla stanchezza fisica, stai chiedendo troppo a te stesso!



Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Recupero netto dopo mesi incerti. Tornano idee, entusiasmo e voglia di fare, ma serve un pochino più attenzione rispetto a qualche errore che è stato commesso a marzo per colpa della fretta o semplicemente perchè sei stato consigliato male. C’è da dire che alcuni Gemelli vogliono cambiare, gruppo, ruolo, mansione..buona questa situazione astrologica purché non sia spazio ad invidiosi o a persone troppo distaccate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Fase emotivamente delicata. Più volte ho ripetuto che a metà aprile c’è stato come uno shock, forse hai capito che alcune persone non sono proprio come le immagini. Devi trovare equilibrio. Alcune chiusure sono inevitabili, ma dal 4 maggio arriva un miglioramento e spero anche una rappacificazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone dovrebbe dare spazio ai sentimenti perchè le prime tre settimane di Aprile sono state pesanti, ma adesso Venere è tornata attiva. Forse restano pensieri legati a soldi e stabilità. I progetti sono validi, ma richiedono attenzione con i soldi. Ecco l’unico lato un pò incerto, persino chi ha quattrini deve stare attento a non fare investimenti sbagliati!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per la Vergine maggiore chiarezza sul lavoro è già qui presente: sai cosa è possibile e cosa no, momento utile per le decisioni. In amore c’è un pò di distanza e qui allargo il campo: anche nel rapporto tra genitori e figli, in famiglia, è arrivato il momento di parlare e di dirsi se c’è qualcosa che non va.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per la Bilancia fase di riorganizzazione profonda. E’ come se in questi giorni ci fossero tanti, troppi pensieri per la mente. C’è chi ha dovuto cambiare casa, lavoro, vita quotidiana, mentre altri semplicemente aspettano trasformazioni interiori. E poi c’è un dubbio su una spesa: acquisto oppure no? Prendi tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Emozioni più intense e positive in una settimana che non brilla di luce propria. E’ vero abbiamo una fase favorevole per l’amore, Venere non è più contrario, però sarà solo tra qualche giorno che avrai la netta sensazione di stare meglio. Adesso è arrivato il momento di non fermarsi e seguire l’istinto!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Grande energia e voglia di cambiamento soprattutto nel lavoro dove sei forte. In amore, invece, servono più chiarezza e collaborazione. Stai lasciando finalmente alle spalle un momento periodo pesante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stress e nervosismo ancora presenti: troppe responsabilità e troppi pensieri. Questo capita perchè tu spesso ti poni come punto di riferimento per gli altri, è arrivato il momento di rallentare. Una promessa non è stata mantenuta e questo ti è dispiaciuto!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Situazione in netto miglioramento dopo tensioni recenti. Torna la serenità nei rapporti sentimentali con Venere collaborativa, favorito un sentimento e un recupero. In questo periodo attenzione solo alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Recupero dopo giorni pesanti, ora va meglio, ma soprattutto il mese di Maggio sarà molto attivo. In amore però restano tensioni e sensibilità alta, evita le polemiche e gestisci le emozioni con molta calma.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.