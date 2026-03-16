Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Amici e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In, Amici e Da noi a Ruota Libera del 15 marzo 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 15 marzo 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Su Rai1, la prima parte di Domenica In con Mara Venieri, (presentazione) nella giornata di ieri è seguita da 2.364.000 spettatori con uno share del 17.1%. Il segmento lungo della puntata di Domenica In incolla alla tv 2.556.000 spettatori con il 19% nella prima parte e 2.035.000 spettatori con il 17.4% nella seconda. La terza parte interessa invece 1.782.000 spettatori con il 16.7%.

Nel tardo pomeriggio, Da Noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini è la scelta di 1.953.000 spettatori con il 16.2%.

Su Canale5, il talent Amici – Verso il Serale con Maria De Filippi incolla alla tv 2.332.000 spettatori con il 17.4%. A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin intrattiene 1.909.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte e 1.905.000 spettatori con il 17.3% nella seconda. I saluti di Verissimo invece interessa a 1.739.000 spettatori con il 13.9%.

Share della fascia del Preserale

Nella fascia del Preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un dato di ascolto di 3.455.000 spettatori con il 22.4%, mentre L’Eredità è vista da 4.518.000 spettatori con il 25.1%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.925.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera è vista da 2.569.000 spettatori (15.1%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1, la presentazione di Affari Tuoi ottiene un ascolto medio di 3.972.000 di spettatori con uno share del 20%, Dopo la presentazione, il segmento vero e proprio del programma condotto da Stefano De Martino arriva a conquistare 4.865.000 spettatori con il 24.1% di share. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna che conquista 3.800.000 con il 18.9%, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui è vista da 4.635.000 spettatori con il 23%.