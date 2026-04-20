Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 19 aprile 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 19 aprile 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Prima di dare spazio ai programmi del pomeriggio, vi riportiamo di seguito i dati Auditel in merito agli ascolti TV di Citofonare Rai2 condotto da Paola Perego e Paola Barale durante la puntata di ieri ha registrato un ascolto di 291.000 spettatori (3.3%).

Per quanto concerne i programmi del pomeriggio invece, su Rai1, preceduta dalla presentazione (2.121.000 – 18.1%), Domenica In ha intrattenuto 1.937.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte, 1.651.000 spettatori con il 17% nella seconda parte e 1.498.000 spettatori con il 16.9% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara dalle.

A seguire Da Noi… a Ruota Libera è visto da 1.494.000 spettatori con il 15.2%.

Su Canale5, Beautiful ha raggiunto un ascolto di 1.961.000 spettatori pari al 16.9%, Forbidden Fruit 1.989.000 spettatori pari al 18.7% e La Forza di una Donna 1.952.000 spettatori pari al 20.1%. A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha intrattenuto 1.663.000 spettatori pari al 18.7% nella prima parte e 1.755.000 spettatori pari al 18.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.596.000 e il 15.1%).

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ho ottenuto un ascolto di 2.538.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità coinvolto 3.649.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story è stato visto da 1.701.000 spettatori (14.9%), mentre Avanti un Altro! Story è stata la scelta di di 2.003.000 spettatori (14.4%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi ottiene un dato Auditel di 4.888.000 spettatori (25.1%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.405.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna ha ottenuto un ascolto medio di 4.427.000 spettatori pari al 22.5%.