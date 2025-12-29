Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 28 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 28 dicembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 28 dicembre 2025.

Ascolti tv Domenica In e Verissimo – Le storie

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.368.000 – 25.1%) e la presentazione (2.174.000 – 17.2%), Domenica In condotto da Mara Venier è stata vista da 2.386.000 spettatori con il 19.6% nella prima parte di circa mezz’ora, 1.874.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte di circa un’ora e mezzo e 1.548.000 spettatori con il 15.1% nella terza parte di circa 40 minuti chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… a Ruota Libera è scelto da 1.808.000 spettatori con il 14.7%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.203.000 – 16.3%), Beautiful raggiunge 1.762.000 spettatori pari al 13.9%, Forbidden Fruit 1.861.000 spettatori pari al 15.3% e La Forza di una Donna 1.973.000 spettatori pari al 17.8%. A seguire Verissimo – Le Storie con lo speciale interviste condotte da Silvia Toffanin ha intrattenuto 1.689.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte e 1.773.000 spettatori pari al 14.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.870.000 e il 13.6%).

Share Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.460.000 spettatori pari al 23%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.379.000 spettatori pari al 26.1%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.914.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.381.000 spettatori (14.8%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (321.000 – 2.4%), 9-1-1: Lone Star segna 342.000 spettatori con il 2.1% e 9-1-1 504.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 559.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 679.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.192.000 spettatori (12.9%). A seguire Blob segna 783.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.060.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 357.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 459.000 spettatori pari al 2.9%.

Access Prime Time

Su Rai1, dopo la presentazione (3.636.000 – 19.6%), Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 4.653.000 spettatori (24.7%) dalle 20:46 alle 21:39.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.892.000 – 20.8%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è visto da 4.831.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:48 alle 21:54. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 963.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Speciale Zona Bianca raggiunge 704.000 spettatori e il 3.8% dalle 19:47 alle 21:28. Su La7 In Onda ha interessato 988.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 540.000 spettatori e il 2.9%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 474.000 spettatori e il 2.5%.