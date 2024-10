Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 6 ottobre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e Sabato in diretta

Su Rai1 il ritorno di Ballando on the Road segna 1.325.000 spettatori (10.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 953.000 spettatori (9.4%) e 882.000 spettatori (8.8%) in Passaggio alla Mostra di pochi minuti, mentre A Sua Immagine è seguito da 826.000 spettatori (8.7%) nella prima parte e 813.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (824.000 – 9.3%), Sabato in Diretta totalizza 975.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e 1.232.000 spettatori (12.5%) nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.248.000 spettatori (17.5%) e Endless Love totalizza 2.210.000 spettatori (21.5%). A seguire Verissimo è scelto da 1.813.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 1.738.000 spettatori (18.3%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 Urban Green incolla davanti al video 281.000 spettatori pari al 2.2% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 501.000 spettatori pari al 4.7%. A seguire il ciclismo con il Giro dell’Emilia arriva a 581.000 spettatori pari al 6.2%, mentre Onorevoli Confessioni interessa 159.000 spettatori pari all’1.8%. Su Italia1 N.C.I.S. Los Angeles raduna 393.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 420.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest raccoglie 315.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 368.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.574.000 spettatori pari al 19.2% e, dopo Prix Italia Speciale (663.000 – 6.1%), Tv Talk è seguito da 571.000 spettatori pari al 5.5% nella presentazione e 696.000 spettatori pari al 7.1%, mentre La Biblioteca dei Sentimenti segna 354.000 spettatori pari al 4%. A seguire Presadiretta raduna 482.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 585.000 spettatori (4.9%). A seguire La storia di una monaca arriva a 462.000 spettatori (4.9%). Su La7 Barbero Risponde segna 291.000 spettatori con il 2.3%, mentre La Torre di Babele – Il Caso Ciano totalizza 259.000 spettatori con il 2.5%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 227.000 spettatori con il 2.4% e 202.000 spettatori con l’1.5% nell’ultima parte chiamata Eden – Missione Pianeta. Su Tv8 X Factor sigla 300.000 spettatori (2.8%). A seguire Un posto nel mio cuore è visto da 130.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Chissà chi è raduna 158.000 spettatori pari all’1.2% e Killing Michael Jackson interessa 164.000 spettatori pari all’1.6%. A seguire Little Big Italy arriva a 189.000 spettatori pari al 2% e Best Weekend 243.000 spettatori pari al 2.5%.