Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 4 gennaio 2025? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Sabato in diretta

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.402.000 spettatori (10.8%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.119.000 spettatori (10.3%) e 1.054.000 spettatori (10.5%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 1.138.000 spettatori (11.6%) nella prima parte e 1.134.000 spettatori (11.4%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (1.113.000 – 11%), Sabato in Diretta totalizza 1.300.000 spettatori (11.4%).

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.001.000 spettatori (14.6%) e My Home My Destiny totalizza 1.552.000 spettatori (14.2%). A seguire Le Storie di Verissimo è scelto da 1.575.000 spettatori (15.4%) nella prima parte e 1.673.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte.

I dati sulle altre reti

Su Rai2 Playlist – Tutto Ciò che è Musica incolla davanti al video 517.000 spettatori pari al 4% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 761.000 spettatori pari al 7.3%. A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza arriva a 529.000 spettatori pari al 5.3%, mentre La Mia Metà conquista 347.000 spettatori pari al 3.1%.

Su Italia1, dopo I Simpson (668.000 – 4.7%), Daddy’s Home raduna 572.000 spettatori (5%) e Daddy’s Home 2 501.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.846.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Las Leonas – La Coppa del Mondo è seguito da 324.000 spettatori pari al 3.1%. A seguire Report raduna 868.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 739.000 spettatori (5.9%) e, dopo Le Più Grandi Meraviglie Naturali del Mondo (446.000 – 4.3%), Oliver Twist arriva a 484.000 spettatori (4.4%). Su La7 La Torre di Babele segna 393.000 spettatori con il 3.2%, mentre Berlinguer ti voglio bene totalizza 243.000 spettatori con il 2.4%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 292.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 Due sotto un tetto sigla 548.000 spettatori (4.3%), 12 giorni a Natale 525.000 spettatori (5.2%) e Un delizioso Natale 457.000 spettatori (3.9%). Sul Nove La maschera di ferro raduna 352.000 spettatori pari al 2.9%, mentre Alive – I Sopravvissuti delle Ande interessa 267.000