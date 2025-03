Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 29 marzo 2025? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Sabato in diretta

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.391.000 spettatori (10.7%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 990.000 spettatori (8.7%) e 903.000 spettatori (8.5%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 872.000 spettatori (8.8%) nella prima parte e 862.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (911.000 – 9.2%), Sabato in Diretta condotto da Marco Liorni totalizza 1.003.000 spettatori (9.9%) nella prima parte e 1.276.000 spettatori (11.9%) nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.308.000 spettatori (17.7%) e Tradimento totalizza 2.289.000 spettatori (21.2%). A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin è scelto da 2.019.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 1.854.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati sulle altre reti

Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 357.000, 2,74% .000, %; Storie di donne al bivio Weekend nella presentazione 471.000, 4,01% e nel programma un netto di 543.000, 5%; Top – Tutto quanto fa tendenza 391.000, 4,01%; La mia metà 257.000, 2,54%; Dribbling 269.000, 2,36%. Su Rai 3 Tv Talk 973.000, 8,82% e nel segmento Extra 712.000, 7,24%; La Biblioteca dei Sentimenti 455.000, 4,65%; Presadiretta 606.000, 5,77%.

Su Italia 1 Drive-up 566.000, 4,05%; I Simpson 533.000, 4,16%; The Equalizer 411.000, 4,04%; Grande Fratello 270.000, 2,60%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 746.000 telespettatori, 5,91% di share; Hamburg Distretto è visto da 21488.000 telespettatori, 4,59%; Planet Earth III 357.000, 3,71%; Colombo 471.000, 4,55%. Su La7 Barbero risponde 454.000, 3,44%; La Torre di Babele 346.000, 3,02%; Eden – Un pianeta da salvare è visto da 297.000 telespettatori, 2,95%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.599.000 telespettatori, share 20,86%, e nel game un netto di 3.890.000, 25,68%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.938.000 telespettatori, share 16,57% e nel game un netto di 2.716.000, 19,01%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi ha registrato 5.748.000, 30,78%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.700.000 telespettatori, share 14,44%.