Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 22 marzo 2025? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Sabato in diretta

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

I dati sulle altre reti

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.587.000 spettatori (11.3%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.026.000 spettatori (8.6%) e 991.000 spettatori (8.6%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 832.000 spettatori (7.4%) nella prima parte e 814.000 spettatori (7.3%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (937.000 – 8.8%), Sabato in Diretta totalizza 1.155.000 spettatori (10.6%) nella prima parte e 1.591.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.221.000 spettatori (15.8%) e Tradimento totalizza 2.109.000 spettatori (18.2%). A seguire Verissimo è scelto da 1.921.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 2.009.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica interessano 770.000 spettatori pari al 5.1% e la Milano-Sanremo di ciclismo incolla davanti al video 1.458.000 spettatori pari al 12.5%. A seguire, dopo TGSport Sera (556.000 – 5.1%), Le Indagini di Hailey Dean è seguito da 308.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 I Simpson raduna 559.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 485.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e 416.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. New Orleans raccoglie 298.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 438.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre The Equalizer 508.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.482.000 spettatori pari al 16.8%, mentre Tv Talk è seguito da 1.071.000 spettatori pari al 9.1% (Extra a 901.000 e il 7.9%) e La Biblioteca dei Sentimenti segna 433.000 spettatori pari al 4%. A seguire Presadiretta raduna 713.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 738.000 spettatori (5.5%), Hamburg Distretto 21 sigla 385.000 spettatori (3.4%) e Colombo – Candidato per il crimine arriva a 540.000 spettatori (4.8%). Su La7, dopo Barbero Risponde (354.000 – 2.5%) e La Torre di Babele totalizza 233.000 spettatori con l’1.9%. A seguire Eden – Missione Pianeta è seguito da 201.000 spettatori con l’1.8% e 341.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 la Formula 1 segna 848.000 spettatori (5.9%) con la Sprint Race e 473.000 spettatori (4.1%) con le prove. A seguire MasterChef totalizza 267.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Confusi e felici interessa 307.000 spettatori pari al 2.6%, mentre Il Giaguaro Mi Guarda Storto con Teresa Mannino intrattiene 205.000 spettatori pari al’1.9%.