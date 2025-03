Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 23 marzo 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 23 Marzo 2025

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.661.000 – 25.9%) e la presentazione (2.314.000 – 17.3%), Domenica In colleziona 2.423.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte e 2.156.000 spettatori con il 19.2% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.752.000 e il 16.7%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.742.000 spettatori con il 15.1%.

Segnaliamo inoltre che su Rai2 Aspettando Citofonare Rai2 è la scelta di 302.000 spettatori (4.3%). Citofonare Rai2 raduna 411.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 545.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.350.000 – 16.5%), Beautiful raduna 1.923.000 spettatori pari al 14.3% e Tradimento interessa 2.091.000 spettatori pari al 17.2%. A seguire Verissimo intrattiene 2.010.000 spettatori pari al 18.9% nella prima parte e 2.040.000 spettatori pari al 16.9% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica totalizza 939.000 spettatori pari al 6.8%, mentre Musica Mia incolla davanti al video 309.000 spettatori pari al 2.4%. A seguire la finale il Sei Nazioni di Rugby Femminile con la partita Inghilterra-Italia totalizza 228.000 spettatori pari al 2.1%, mentre Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile raduna 504.000 spettatori pari al 4.1%.

Su Italia1, dopo E-Planet (439.000 – 3.2%), L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri raccoglie 620.000 spettatori (5%) e L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva 715.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.044.000 spettatori (15%) e, dopo il TG, In Mezz’Ora è visto da 1.105.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 651.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora.

A seguire, dopo la presentazione (529.000 – 4.9%), Rebus conquista 590.000 spettatori (5.6%), mentre Kilimangiaro è seguito da 907.000 spettatori (8.3%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.162.000 spettatori (9.4%) nella seconda parte. Su Rete4 Sapori e dissapori ha convinto 398.000 spettatori con il 3.2% e Quein Sabe? 352.000 spettatori con il 3.1%.

Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 419.000 spettatori pari al 3.5%, mentre La7 Doc – Pio IX e Mussolini: The War of the Soul interessa 224.000 spettatori pari al 2.1% e Il caso Moro è visto da 254.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 il Gran Premio della Cina di Formula 1 coinvolge 1.293.000 spettatori (10%), mentre Paura in volointeressa 235.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 253.000 spettatori con il 2% (Battute Finali a 214.000 e l’1.9%). A seguire Little Big Italy totalizza 206.000 spettatori (1.9%).