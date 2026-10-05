Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 4 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 4 ottobre 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, Domenica 4 ottobre 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Nel pomeriggio domenicale di Rai1, dopo TG1 Libri, seguito da 3.257.000 spettatori con il 26,7% di share, e della successiva presentazione, vista da ben 2.020.000 spettatori pari al 17,4%, Domenica In, condotto da Mara Venier, ha raggiunto 2.122.000 spettatori con il 20,2% nella prima parte, mentre la seconda ha ottenuto 1.705.000 spettatori con il 18,2%. I Saluti di Mara hanno invece totalizzato 1.179.000 spettatori, pari al 12,8% di share.

A seguire, Da Noi… a Ruota Libera ha raccolto 1.280.000 spettatori con il 13,6%.

Su Canale5, L’Arca di Noè, che ha fatto registrare alla rete un dato di 2.116.000 spettatori con il 17,3%. Beautiful ha raggiunto 1.988.000 spettatori, pari al 16,9%, mentre Tutto per la mia Famiglia ha interessato 1.835.000 spettatori con il 17,6%. Forbidden Fruit ha invece conquistato 1.740.000 spettatori, raggiungendo il 18,5% di share.

Verissimo leader nel pomeriggio e in prima serata

Ottimo risultato per Verissimo, che nella giornata di ieri ha conquistato il pubblico di Canale 5 sia nel pomeriggio sia in prima serata. Il talk condotto da Silvia Toffanin, nel consueto appuntamento della domenica, si è confermato al vertice della propria fascia con 2.019.000 spettatori totali e il 22,03% di share, raggiungendo inoltre il 31,26% sul target 15-24 anni. Numeri ancora più forti in prima serata, dove la riproposizione dell’intervista di Silvia Toffanin ai genitori di Chiara Poggi ha raccolto 2.877.000 spettatori, sfiorando picchi di 4 milioni e conquistando il primato della serata. Un risultato che conferma la forza del programma anche al di fuori della sua tradizionale collocazione pomeridiana

Share della fascia del Preserale

Nel preserale, su Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un dato di 2.455.000 spettatori, pari al 20,9% di share. La fase principale del game show di Rai 1 ha poi registrato 3.599.000 spettatori con il 23,8%.

Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha interessato 1.639.000 spettatori con il 15,6%, mentre la parte principale di Caduta Libera ha raggiunto 2.165.000 spettatori, pari al 15,8%.

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

La sfida dell’access prime time ha visto su Rai1, Francesco – Il Cantico, preceduto dalla presentazione seguita da 3.888.000 spettatori con il 21,7%, ha totalizzato 3.723.000 spettatori con il 20,2% di share.

Su Canale5, invece, Gira La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.962.000 spettatori con il 21,9%, preparando il terreno al risultato della puntata de La Ruota della Fortuna, che ha conquistato 4.753.000 spettatori con il 25,7% di share.