Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 15 settembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 15 settembre 2024: Silvia Toffanin e Mara Venier

Domenica 15 settembre 2024 ha segnato l’esordio di molti programmi tv domenicali in quello che è il nuovo palinsesto televisivo della stagione 2024/2025. Tra i tanti programmi che hanno esordito ieri, c’è l’amatissimo Domenica In condotto da Mara Venier, l’appuntamento domenicale con Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera, e il ritorno oltre che al sabato anche dell’ormai consueto appuntamento domenicale con il Verissimo di Silvia Toffanin.

A mezzogiorno invece si è rinnovato l’appuntamento con Simona Ventura e Paola Perego con il loro Citofonare Rai2. Ma vediamo ora come sono andati in termini di ascolti tv gli esordi di stagione dei diversi programmi sulle diverse reti grazie ai dati forniti da Auditel.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.103.000 spettatori con il 15.8% di share), Beautiful ha raggiunto 1.957.000 spettatori con il 15.3%, mentre Endless Love ha tenuto incollati al video 2.071.000 spettatori, ottenendo il 18.1% di share.

Più tardi, Verissimo ha intrattenuto 1.790.000 spettatori con il 17% di share nella prima parte e 1.883.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte, chiamata “Giri di Valzer”.

Auditel di Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.035.000 spettatori con il 23.3% di share), Domenica In ha debuttato con la nuova stagione, ottenendo 1.914.000 spettatori e il 14.5% di share nella breve presentazione di 3 minuti.

La prima parte del programma ha raccolto 2.107.000 spettatori con il 17.4% di share, mentre la seconda parte ha registrato 1.754.000 spettatori con il 15.9%. I saluti finali di Mara, durati 14 minuti, hanno totalizzato 1.726.000 spettatori e il 16.1%.

Successivamente, il ritorno di Da Noi… A Ruota Libera è stato seguito da 1.379.000 spettatori, pari al 13.1% di share.

Audience Citofonare Rai2 e daytime mezzogiorno

Citofonare Rai2 è stata vista da 270.000 spettatori (pari al 4.5% di share).

Gli altri dati del Pomeriggio di domenica 15 settembre

Su Rai2, Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 303.000 spettatori con il 2.4% di share. A seguire, la Coppa Davis, trasmessa dalle 15:16 alle 20:14, ha attirato 799.000 spettatori con il 6.7% di share.

Su Italia1, le semifinali dell’America’s Cup 2024, trasmesse dalle 13:55 alle 16:27, hanno raccolto 750.000 spettatori con il 6.3% di share. Dopo E-Planet (238.000 spettatori con il 2.2% di share), Person of Interest è stato scelto da 274.000 spettatori con il 2.7% di share.

Su Rai3, l’appuntamento con i TGR ha informato 1.952.000 spettatori, raggiungendo il 14.8% di share. Gli episodi di Hudson e Rex hanno ottenuto rispettivamente 456.000 spettatori (3.8%) e 397.000 spettatori (3.5%). Successivamente, Rebus, dopo la presentazione (244.000 spettatori con il 2.2% di share), ha segnato 239.000 spettatori con il 2.2% di share. Kilimangiaro Collection ha infine conquistato 632.000 spettatori con il 6% di share.

Su Rete4, il film 7 chili in 7 giorni ha convinto 254.000 spettatori con il 2.2% di share, mentre La maschera di porpora è stato scelto da 217.000 spettatori con il 2% di share.

Su La7, il film Il federale ha attirato 196.000 spettatori, pari all’1.6% di share, e La ragazza con la pistola ha registrato 141.000 spettatori con l’1.3% di share.

Su Tv8, Tv8 Sport ha totalizzato 363.000 spettatori con il 2.8% di share. Il GP Azerbaijan di Formula 1, trasmesso dalle 16:01 alle 17:46, ha coinvolto 1.493.000 spettatori, raggiungendo il 13.9% di share, con pre e post gara seguiti da 569.000 spettatori con il 5.1% di share.

Sul Nove, Il primo cavaliere ha attirato 236.000 spettatori con il 2% di share e Over the Top è stato visto da 233.000 spettatori con il 2.2% di share.