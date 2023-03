Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 26 marzo 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Domenica In, Beautiful, Terra Amara, Verissimo, Da Noi… A Ruota Libera, L’Eredità e Avanti un altro.

Auditel, ascolti tv di: Amici, Domenica In, Verissimo, Da Noi… A Ruota Libera – 26 marzo 2023

Su Rai1, l’appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier ha intrattenuto 2.629.000 spettatori pari ad uno share del 20.60%, nella prima parte in onda dalle 14.15 alle 15.39, e 2.208.000 spettatori pari ad uno share del 18.70%, nella seconda parte in onda dalle 15.44 alle 16.58, e 1.899.000 spettatori pari ad uno share del 16.90% nella terza parte della durata di 10 minuti. (Presentazione di 15 minuti 2.357.000 – 17.40%).

Da Noi… A Ruota Libera programma condotto da Francesca Fialdini ha raccolto un ascolto medio di ben 1.727.000 spettatori pari al 14.60% di share.

Audience di Canale 5: le soap Beautiful, Terra Amara e il talk Verissimo

La soap Beautiful è stata vista in tv nel pomeriggio di ieri da ben 2.199.000 spettatori con il 16.7% di share. A seguire, le vicende di Terra Amara conquistano 2.347.000 spettatori con il 19.2%.

Sempre su Canale 5 il talk Verissimo condotto da Silvia Toffanin, ha interessato 2.214.000 spettatori con il 19.60%, nella prima parte, e 2.298.000 spettatori con il 19.10%, nella parte denominata Giri di Valzer.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai 2 Citofonare Rai2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura ha convinto 422.000 spettatori conquistando uno share del 4.70%.

Ascolti tv del game show: L’Eredità e Avanti un altro – Story

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 condotto da Flavio Insinna ha ottenuto un ascolto medio di 2.702.000 spettatori con uno share del 20.30%. L’Eredità ha ottenuto di 3.757.000 spettatori con il 24.00%.

Su Canale 5 Avanti il Primo! Story con Paolo Bonolis, ha raccolto 1.995.000 spettatori con uno share del 15.70%, mentre Avanti un Altro! Story ha raccolto 3.003.000 spettatori con uno share del 19.80%.

Ecco gli ascolti invece della prima serata di domenica 26 marzo 2023.

