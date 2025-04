Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 13 aprile 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 13 aprile 2025

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.199.000 – 23.4%) e la presentazione (2.069.000 – 15.6%), Domenica In colleziona 2.248.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte, 1.934.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte e 1.885.000 spettatori con il 16.6% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.614.000 spettatori con il 13.5%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (1.657.000 – 12.1%), Beautiful raggiunge 1.667.000 spettatori pari al 12.5% e Tradimento interessa 2.008.000 spettatori pari al 16.6%. A seguire Verissimo intrattiene 1.834.000 spettatori pari al 16.1% nella prima parte e 1.763.000 spettatori pari al 14.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Musica Mia totalizza 330.000 spettatori pari al 2.5%, mentre Bellissima Italia incolla davanti al video 280.000 spettatori pari al 2.3%. A seguire il ciclismo con la Parigi-Roubaix totalizza 1.077.000 spettatori pari al 9.3%; pre e post gara netto a 521.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1, dopo E-Planet (521.000 – 3.9%), Trolls raccoglie 358.000 spettatori (2.9%) e Trolls World Tour 211.000 spettatori (1.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.142.000 spettatori (15.8%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.161.000 spettatori (9%) nella prima parte e 764.000 spettatori (6.5%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (483.000 – 4.3%), Rebus conquista 504.000 spettatori (4.4%), mentre Kilimangiaro è seguito da 856.000 spettatori (7.5%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.157.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte.

Su Rete4 Tutto può succedere ha convinto 299.000 spettatori con il 2.5% e Sceriffo senza pistola 470.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 425.000 spettatori pari al 3.4%, mentre La7 Doc – L’Europa Vista dall’Alto: Spagna interessa 301.000 spettatori pari al 2.6% e Emily è visto da 133.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 la gara di Superbike coinvolge 589.000 spettatori (4.4%), mentre la MotoGP conquista 428.000 spettatori (3.5%). A seguire il Gran Premio di Moto3totalizza 450.000 spettatori (3.9%) e quello di Moto2 642.000 spettatori (5.6%), mentre Grid sigla 525.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 352.000 spettatori con il 2.8% (Battute Finali a 223.000 e l’1.9%). A seguire Little Big Italy totalizza 189.000 spettatori (1.7%).