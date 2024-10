Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 13 ottobre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 13 ottobre 2024 e il daytime mezzogiorno con Citofonare Rai2

Su Rai 1 Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.878.000, 24,83%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella presentazione 282.000, 4,33%, nella prima parte 345.000 telespettatori, share 4,80%, e nella seconda 479.000, 5,03%. Su Canale 5 Melaverde ha registrato 1.671.000 telespettatori, share 17,30%.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.971.000, 15,81%, nella prima parte 1.992.000, 17,01%, nella seconda parte 1.512.000, 15,07%, e nei Saluti un netto di 1.334.000, 18,35%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.501.000, 14,39%.

Su Rai 2 Il Palio d’Italia – Il viaggio 442.000, 3,61%; Serie A femminile: Juventus W. – Roma un netto di 432.000, 4,32%; Genova: 69ª Regata storica delle antiche Repubbliche Marinare 400.000, 3,85%.

Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.039.000, 8,72%, e ne Il Mondo di In Mezz’ora 688.000, 6,46%; Rebus nella presentazione 470.000, 4,93%, e nel programma 555.000, 5,74%; Kilimangiaro On the Road nella presentazione 585.000, 6,02% e nel programma 1.008.000, 9,21%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.125.000, 16,50%, Amici di Maria De Filippi 2.730.000 telespettatori, share 20,42%, Verissimo 2.244.000, 23,07%, nei Giri di Valzer2.131.000, 21,38% e nei Saluti 1.900.000, 17,21%. Su Italia 1 America’s Cup: Finale ha registrato 451.000 telespettatori, 3,79%, E-Planet 230.000, 2,20%; Person of Interest 336.000, 3,46%; GF 241.000, 2,21%. Su Rete 4 il film Gli uccelli ha registrato un netto di 416.000 telespettatori, 3,77% di share; il film Kociss, l’eroe indiano un netto di 437.000, 419%. Su La7 Una giornata particolare 418.000, 3,72%; La7 Doc 232.000, 2,40%; il film Churchill 235.000, 1,91%.

Gli altri dati del Pomeriggio di domenica 13 ottobre

