Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 1 dicembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In, Citofonare Rai 2 del 1 dicembre 2024

Prima di analizzare gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio, riportiamo di seguito i dati Auditel relativi al programma in onda su Raidue dal titolo Citofonare Rai2 e agli altri principali programmi del mezzogiorno. Su Rai 1, Linea Verde è seguita da 3.089.000, 25,62%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 435.000 telespettatori, share 5,83%, e nella seconda 570.000, 5,83%. Su Rai 3 Agorà Weekend 194.000, 3,48%. Su Canale 5 Melaverde ha registrato 1.922.000 telespettatori, share 19,12%.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In

Su Rai1 Domenica In colleziona 2.488.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione di 22 minuti, 2.823.000 spettatori con il 21.6% nella prima parte, 2.296.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte dalle 15:15 alle 16:49 e 2.016.000 spettatori con il 16.8% ne I Saluti di Mara.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale 5 L’arca di Noè è visto da 2.441.000, con il 16,98%, Amici di Maria De Filippi seguito da 2.969.000, ottenendo uno share del 23,14%, mentre Verissimo con 2.561.000 di telespettatori conquista uno share del 22,51%, e nei Giri di Valzer 2.436.000, 18,20%.

I dati di Share sulle altre reti

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 518.000 telespettatori con il 3,76%, Colpo Grosso al Drago Rosso un netto di 520.000 e il 4,30%; Forever442.000, 3,69%, e 485.000, 3,53%; GF 367.000, 2,50%. Su Rete 4 la nuova edizione di Pensa in grande ha registrato un netto di 307.000 telespettatori con il 2,39% di share; il film Base artica Zebra un netto di 426.000 telespettatori e il 3,31%. Su La7 Una giornata particolare 430.000, 3,42%; La7 Doc conquista un pubblico di 305.000 telespettatori con il 2,58%; il film Questo e quello189.000, 1,20%.