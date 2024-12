Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In, Citofonare Rai 2 del 8 dicembre 2024

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 179.000 spettatori con il 10.7%, Unomattina in Famiglia intrattiene 554.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e. Su Canale5 I Grandi Misteri della Bibbia raccoglie 746.000 spettatori con l’11.2%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 412.000 telespettatori, share 5.2%, e nella seconda 516.000, 5%.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.513.000 – 25.7%) e preceduta dalla presentazione (2.224.000 – 16.4%), Domenica In colleziona 2.325.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte e 1.976.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte di 20 minuti. Dopo TG1 – Omaggio di Papa Francesco alla Statua dell’Immacolata dalle 15:36 alle 16:25 (2.155.000 – 17.8%), I Saluti di Mara totalizza 1.902.000 spettatori con il 15.8%. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.870.000 spettatori con il 13.6%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.642.000 spettatori pari al 20.3%. A seguire Verissimo intrattiene 2.427.000 spettatori pari al 20.3% nella prima parte, 2.497.000 spettatori pari al 18.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.302.000 spettatori pari al 16% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 423.000 spettatori pari al 3.1% e Bellissima Italia354.000 spettatori pari al 2.7%. A seguire la partita di pallavolo di Superlega Maschile – Perugia-Piacenza incolla davanti al video 305.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1, dopo E-Planet(322.000 – 2.4%), Rush Hour – Missione Parigi raccoglie 403.000 spettatori (3.2%), mentre Forever è visto da 339.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 417.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.923.000 spettatori (14%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.057.000 spettatori (7.9%) e 745.000 spettatori (6%) nella parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (568.000 – 4.8%), Rebus conquista 669.000 spettatori (5.5%), mentre Kilimangiaro è seguito da 942.000 spettatori (7.3%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.219.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte dalla durata maggiore.

Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 248.000 spettatori con l’1.9%, mentre La strada a spirale è scelto da 396.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 485.000 spettatori pari al 3.8%, mentre La7 Doc interessa 263.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 il GP di Formula 2 coinvolge 315.000 spettatori (2.3%) e, dopo Tv8 Sport (326.000 – 2.6%), il GP di Formula 1 dalle 17:05 alle 18:41 totalizza 1.535.000 spettatori (11.4%); pre e post gara netto di 595.000 spettatori (4.4%).

Sul Nove La Corrida è visto da 246.000 spettatori (2%) nella prima parte e 352.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte chiamata Il Vincitore, mentre Little Big Italy segna 353.000 spettatori (2.3%).