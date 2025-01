Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 5 gennaio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Verissimo, Domenica In del 5 gennaio 2025

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.403.000, 17,41%, nella prima parte 2.954.000, 22,15%, nella seconda parte un netto di 2.496.000, 20,68%, e nei Saluti 2.032.000, 16,80%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.085.000, 15,38%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.434.000, 16,61%, Beautiful 1.922.000, 13,75%; Endless Love 1.836.000 telespettatori, share 14,24%, Le storie di Verissimo 1.786.000, 14,85%, 2.095.000, 15,69% e nei saluti 2.448.000, 16,76%.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai 2 Professor T 274.000, 2%; il match Civitanova – Verona, per la 15a giornata della SuperLega Volley maschile, un netto di 273.000, 2,18%. Su Rai 3 il film Miracle ha registrato 608.000, 4,80%; Kilimangiaro Natale Collection 1.114.000, 8,40%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 605.000 telespettatori, 4,38%, I Simpson616.000, 4,49%; il film Pets – Vita da animali un netto di 579.000, 4,67%; il film Pets 2 – Vita da animali un netto di 504.000, 3,96%; GF 342.000, 2,46%.

Su Rete 4 Pensa in grande ha registrato 209.000 telespettatori, 1,51% di share; Il conte di Montecristo un netto di 675.000, 5,24%.

Su La7 Bell’Italia in Viaggio 411.000, 2,99%; Uozzap Collezione 216.000, 1,68%; il film Sabrina 298.000, 2,43%.

Share Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 499.000, 17,96%, e nella seconda un netto di 1.290.000, 24,29%; Check-Up 1.399.000, 21,91%; A Sua immagine – Viaggio nel Giubileo 1.288.000, 18,22% e nel programma un netto di 1.508.000, 18,23%; Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.755.000, 21,61%.

Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nel segmento Aspettando 353.000, 4,86%, nella prima parte 441.000 telespettatori, share 5,51%, e nella seconda 624.000, 6,01%.

Su Canale 5 Melaverde ha registrato 1.821.000 telespettatori, share 17,20%. Su Italia 1 DC League of Super Pets ha registrato nella prima parte 166.000 telespettatori, share 2,98%; e nella seconda 304.000, 4,48%; il film Rex, un cucciolo a Palazzo nella prima parte 355.000, 4,76%, e nella seconda 514.000, 5,90%. Su Rete 4 Terra Amara 378.000, 5,82%; Dalla parte degli animali nella presentazione 288.000, 4,08%, nella prima parte 340.000, 4,55%, nella seconda 379.000, 8,48%, nei saluti 352.000, 4,18%.