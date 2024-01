Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 14 gennaio 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.547.000 – 23%), Domenica In ha intrattenuto 2.541.000 spettatori con il 16.8% nella presentazione, 2.919.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte, 2.566.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte e 2.271.000 spettatori con il 17.6% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 2.230.000 individui pari al 15.7%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.781.000 spettatori con il 17.7%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.343.000 spettatori (23.7%) mentre Verissimo ha convinto 2.768.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e 2.612.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 504.000 spettatori (3.4%) e Origini ha convinto 468.000 spettatori (3.4%). La semifinale degli Europei maschili di Pallanuoto: Italia-Spagna ha conquistato 242.000 spettatori pari all’1.9% (primo tempo a 224.000 e l’1.8%, secondo tempo a 259.000 e il 2%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 389.000 spettatori (2.6%). Ready Player One ha interessato 361.000 spettatori (2.7%) e Magnum P.I. colleziona 271.000 spettatori (2%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.225.000 spettatori con il 14.6%. In Mezz’Ora ha ottenuto 971.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 684.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (646.000 – 5.1%), Rebus ha coinvolto 697.000 spettatori con il 5.4% mentre Kilimangiaro ha raccolto 756.000 spettatori (5.8%) nella presentazione dalle 17:18 alle 17:31, 937.000 spettatori (6.9%) nella prima parte dalle 17:36 alle 17:54 dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.322.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte dalle 17:59 alle 18:56.

Su Rete4 Missione in Oriente – Il brutto americano ha registrato 225.000 spettatori (1.6%) mentre La legge del più forte ha raggiunto 514.000 spettatori (3.7%).

Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 320.000 spettatori (2.2%) e La7 Doc arriva a 284.000 spettatori (2.2%). Uozzap! ha coinvolto 216.000 spettatori (1.7%).

Su Tv8 4 Natali e un matrimonio appassiona 335.000 spettatori (2.3%) mentre La scatola dei desideriraccoglie 373.000 spettatori (2.9%). A seguire Due case per Natale incolla davanti al video 407.000 spettatori (share del 2.8%).

Sul Nove Nove Comedy Club – Giuseppe Giacobazzi in replica segna 216.000 spettatori (1.5%) mentre Femmine contro maschi raccoglie 244.000 spettatori (1.9%).

Auditel mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.631.000 spettatori con il 19.3%. Linea Verde ha registrato 3.270.000 spettatori con il 24% (breve presentazione: 2.411.000 – 20.9%).

Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 952.000 spettatori (12.4%) e 1.027.000 spettatori (12.3%) mentre Mela verde raccoglie 2.075.000 spettatori con il 18.7%.

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 339.000 spettatori con il 4.5% nella presentazione dalle 10:15 alle 10:50 e 567.000 spettatori con il 4.7% dalle 12:14 alle 12:54. Tra la presentazione e il programma vero e proprio, la Coppa del Mondo di Sci Alpino ha segnato 769.000 spettatori (9.2%) con il Super-G femminile di Zauchensee.

Su Rete4, dopo una presentazione (118.000 – 1.6%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 233.000 spettatori con il 3% (I Saluti: 258.000 – 3%).

Ascolti tv mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 159.000 spettatori (9.2%) nella presentazione, 483.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 1.229.000 spettatori (21%) nella seconda parte. Check Up registra 1.368.000 spettatori pari al 19.1%.

Su Canale5 Il mistero delle reliquie di San Pietro sigla 877.000 spettatori 13.5% di share.

