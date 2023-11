Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 12 novembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici e Domenica In del 12 novembre 2023

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio, andato in onda al posto di una puntata in diretta per motivi legati alla positività al Covid della conduttrice Mara Venier, ha intrattenuto nella giornata di ieri 1.875.000 spettatori pari al 13.6% nella prima parte e 1.625.000 spettatori pari al 13.5% nella seconda parte (I Saluti di Mara – Il Meglio di 14 minuti a 1.620.000 e il 13.7%).

A seguire Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini ha raccolto un ascolto medio di 1.957.000 spettatori pari al 14.9%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè che conquista2.613.000 spettatori (17.8%), Amici condotto da Maura De Filippi ha intrattenuto ben 3.126.000 spettatori (23.5%), mentre Verissimo di Silvia Tonffanin è seguito da 2.434.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.225.000 spettatori (16.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 il match delle Nitto ATP Finals – Sinner-Tsitsipas ha convinto 904.000 spettatori pari al 6.8% e la partita di Pallavolo Femminile – Novara-Allianz Milano 546.000 spettatori pari al 4.5%.

Su Italia1 E-Planet raccoglie 382.000 spettatori (2.7%), mentre Batman ha interessato 324.000 spettatori (2.6%) e Magnum P.I. 212.000 spettatori (1.7%).

Su Rai3 l’appuntamento con TGR ha interessato 1.962.000 spettatori con il 13.5%, mentre In Mezz’Ora ha ottenuto 882.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 567.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire Rebus registra 638.000 spettatori con il 5.4% e Kilimangiaro 940.000 spettatori con il 7.6% nella presentazione e 1.288.000 spettatori con il 9.2% nel programma vero e proprio.

Su Rete4 Colombo – Doppio shock ha registrato 371.000 spettatori pari al 2.7% e Nassiryia – Per non dimenticare 415.000 spettatori pari al 3.3%.

Su La7 Una Giornata Particolare in replica ha appassionato 362.000 spettatori (2.7%) mentre La7 Doc – Pompei sommersa 304.000 spettatori (2.6%).

Su Tv8 Moto GP – Gran Premio di Malesia in differita appassiona 882.000 spettatori con il 6.2%, mentre Zona Rossa raduna 220.000 spettatori con l’1.7%. A seguire Cucine da Incubo segna 158.000 spettatori con l’1.3%.

Sul Nove The Peacemaker è visto da 243.000 spettatori (2%).

